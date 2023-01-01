فاكهة تساعدك في السيطرة على نسبة السكر بالدم

يعد مرض السكر من أكثر الأمراض التى تتأثر بالتغذية بل وتلعب بعض أنواع الطعام دورا كبيرا فى السيطرة على نسبة السكر فى الدم.
ووفقا لما جاء فى موقع “هيلث” يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم وتم استخدام أوراق الجوافة في الطب الشعبي التقليدي لسنوات، لكن الأبحاث الحديثة سلطت الضوء على دورها في التحكم في نسبة السكر في الدم.
وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن مستخلص أوراق الجوافة يؤثر بقوة على حساسية الأنسولين ، وبالتالي تحسين نسبة الجلوكوز في البلازما أثناء الصيام ومقاومة الأنسولين .
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