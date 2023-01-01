فاكهة تساعدك في السيطرة على نسبة السكر بالدم

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مرض السكر

يعد مرض السكر من أكثر الأمراض التى تتأثر بالتغذية بل وتلعب بعض أنواع الطعام دورا كبيرا فى السيطرة على نسبة السكر فى الدم.

ووفقا لما جاء فى موقع “هيلث” يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم وتم استخدام أوراق الجوافة في الطب الشعبي التقليدي لسنوات، لكن الأبحاث الحديثة سلطت الضوء على دورها في التحكم في نسبة السكر في الدم.

وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن مستخلص أوراق الجوافة يؤثر بقوة على حساسية الأنسولين ، وبالتالي تحسين نسبة الجلوكوز في البلازما أثناء الصيام ومقاومة الأنسولين .

تم توثيق تأثيرات أوراق الجوافة على خفض نسبة السكر في الدم جيدًا على مر السنين، ووجدت دراسة أجريت عام 2016 أن تناول فاكهة الجوافة بدون قشرها فعال أيضًا في خفض مستويات السكر في الدم ويمكن للبكتين أو الألياف الغذائية الموجودة في الجوافة تأخير امتصاص الأمعاء للجلوكوز وتحسين تحمل الجلوكوز.


في حين أن فاكهة الجوافة لا يمكن أن تحل محل الوصفة الطبية، إلا أنها قد تكون خيارًا لأسلوب حياة يمكن أن يدعم الرعاية الروتينية لمرض السكري.

المصدر: موقع “هيلث”

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