فئة 5000 جنيه.. بأعلى مواصفات للشباب أرخص موبايل Xiaomi في مصر

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يبحث الكثيرون عن هاتف ذكي بسعر مناسب دون التخلي عن الميزات الأساسية، ويُعد هاتف Xiaomi Redmi 13C خيارًا ممتازًا لهذه الفئة من المستخدمين في مصر.







مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 13C:



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* الشاشة: شاشة LCD بحجم 6.53 بوصة وبدقة 1600 × 720 بكسل.* المعالج: معالج Unisoc T612 ثماني النواة.* ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 2 جيجابايت أو 3 جيجابايت.* مساحة التخزين: 32 جيجابايت أو 64 جيجابايت.* الكاميرات: كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.* البطارية: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 10 وات.* نظام التشغيل: Android 12 Go Edition.مميزات هاتف Xiaomi Redmi 13C:* السعر: أرخص موبايل شاومي في مصر، حيث يبدأ سعره من حوالي 5975.* الأداء: أداء كافٍ للاستخدامات اليومية الأساسية مثل تصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.* البطارية: بطارية تدوم لفترة طويلة مع دعم الشحن السريع.* نظام التشغيل: نظام Android 12 Go Edition مُحسّن ليعمل بسلاسة على الأجهزة ذات الذاكرة المحدودة.عيوب هاتف Xiaomi Redmi 13C:* الكاميرا: جودة الكاميرا ليست مثالية، خاصة في الإضاءة المنخفضة.* الأداء: قد لا يكون الأداء كافيًا للألعاب أو التطبيقات الثقيلة.* الشاشة: دقة الشاشة ليست عالية، وليست من نوع AMOLED.**بشكل عام، يُعد هاتف Xiaomi Redmi 13C خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر مناسب مع أداء كافٍ للاستخدامات اليومية الأساسية.ملاحظة:* أسعار الهواتف الذكية قابلة للتغيير في أي وقت، لذا يُنصح بالتأكد من أحدث الأسعار قبل الشراء.* تختلف مواصفات الهاتف المتاحة في السوق المصري حسب متجر البيع.