فئات جديدة من سيات إبيزا 2024 مع زيادة في الأسعار



سيات إبيزا 2024 سيات إبيزا 2024

أطلقت شركة كيان ايجيبت (وكيل شركة سيات في مصر) قائمة جديدة بأسعار موديلات 2024 من سياراتها، ومن ضمنهم سيات إبيزا 2024 المتاحة في السوق المحلي، والتي شهدت زيادة في الأسعار مع تقديم فئات جديدة كانت غير متاحة في السوق المصري.

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وبهذه التغيرات أصبح السعر الرسمي من الوكيل لموديل 2024 كالتالي:- فئة أولى (فئة جديدة) بسعر 1 مليون و85 ألف جنيه.- فئة FR بسعر 1 مليون و260 ألف جنيه (بعد زيادة 10 آلاف جنيه).- فئة 4th Anniversary (فئة جديدة) بسعر 1 مليون و310 ألف جنيه.جدير بالذكر أن هذا الموديل يتم طرحه محليا بمحرك بنزين 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1000 سي سي وبقوة 115 حصان و200 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي)، وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية.