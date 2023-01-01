غير تقليدية .. طريقة عمل الصيادية اللذيذة

طريقة عمل رز الصيادية الشهى بجانب صينية سمك الصيادية المفضلة لديك يمكنك تحضيره بوصفات لذيذه وشهيه وإعدادها و بأسهل الطرق إليك طريقة عمل رز الصيادية لأمهر الشيفات وبطرق مختلفة لا تترددى فى تجربتها وتقديمها لأسرتك لتبهر أسرتك بمذاق أشهر محلات السمك.



















3 كوب أرز





بصلة كبيرة مفرومة





3 ملعقة كبيرة زيت





3 ونصف كوب ماء





ملح





كمون ناعم





فلفل أسود









طريقة عمل رز صيادية بالسمك بالخطوات للشيف نجلاء الشرشابى











* فى وعاء به زيت على النار يشوح البصل في الزيت على النار





* يضاف الملح والكمون والأرز والماء و عند الغليان تقلل النار ويغطى الخليط ويترك على النار حتى تمام النضج وبذلك تكونى قد حصلت على طريقة عمل رز بطعم ومذاق لا يقاوم





* يقدم الأرز مع السمك















طريقة عمل رز الصيادية منال العالم









المقادير طريقة عمل رز صيادية منال العالم





سمك





دقيق





كمون





فلفل حار





عصير ليمون





زيت عباد شمس





ملح





فلفل اسود





ارز مصرى





بصل





بهارات سمك





مرقة





ثوم





ملح, فلفل اسود









خطوات طريقة عمل رز الصيادية منال العالم











-فى وعاء على نار عالية نقلى البصل المقطع فى زيت مع مكعب مرقة عندما يتحول اللون للبنى.





-نضع المياه تغلى ونضع الملح والفلفل وعندما تغلى نضيف الارز و الفلفل الحارق بحالته دون تقطيع.





-نترك الارز يتشرب على نار هادية الى تمام النضج.





-نضرب الثوم مع الليمون مع الملح والفلفل والكمون والفلفل الحار والبهارات ونتبله السمك من الداخل والخارج.





- نغطيه بالدقيق ونضغط بشكل خفيف ونضع مياة بسيطة ثم نقليها فى زيت غزير حار ويقدم مع الأرز.









المقادير طريقة عمل رز الصيادية الاسكندرانى





2 كيلو سمك قاروص .





3 كوب أرز مغسول ومصفى





3?4 كوب زيت نباتي





1 كيلو بصل، حجم كبير، مقطع الى شرائح





2 عصير ليمون حامض





1 ملعقة كبيرة كمون





1?2 ملعقة صغيره فلفل أبيض





1 ملعقة صغيره فلفل أسود





ملح



خطوات طريقة التحضير رز الصيادية الاسكندرانى





:





توضع 3 ملاعق كبيرة من الزيت ثم ترفع عن النار وتوضع جانبًا.





يسخن الزيت في وعاء يرش الفلفل الاسود والملح على السمك من الجهتين ثم يقلى في الزيت حتى يصبح طريًا ، ويرفع الوعاء عن النار.





يرفع السمك من الزيت يقطّع السمك الى قطع كبيرة وتوضع جانبًا.





يقلى البصل في الزيت نفسه حتى يصبح مقرمشًا وبني اللون وتضاف رؤوس السمك مع الكمون والفلفل الأبيض و5 أكواب من الماء الساخن فوق البصل ويضاف عصير الليمون الحامض ويتركوا على النار 25 دقيقة.





ينقل الأرز الى طبق للتقديم وبذلك ستحصلين على طريقة عمل رز صيادية لا تقاوم















طريقة عمل رز الصيادية بالجمبرى بالمقادير





4 ملاعق زيت





3 اكواب ارز





كمون وفلفل أبيض





أكواب من الماء الساخن





كوب من الجمبرى المتشوح











طريقة عمل رز الصيادية بالجمبرى بالمقادير











يقلى البصل في الزيت نفسه حتى يصبح مقرمشاً وبني اللون











تضاف رؤوس السمك مع الكمون والكارى والماء الساخن والجمبرى











توضع الحلة على نار متوسطة 15 دقيقة ثم تزال رؤوس السمك ويضاف عصير الليمون











يضاف الأرز و تغطى الحلة وتترك على نار هادئة وينقل الأرز الى طبق للتقديم











طريقة عمل رز الصيادية البنى للشيف هالة فهمى

















3 حبات بصل (مقطع شرائح)





2 كوب أرز مصري (مغسول)





2/1 ملعقة صغيرة كركم





4/1 ملعقة صغيرة بهارات مشكّلة





ملح وفلفل حسب الرغبة





4 قطع فيليه سمك أبيض (سمك هامور اي سمك مرغوب)





3 ملاعق كبيرة دقيق مبهّر لتغطية السمك









طريقة عمل رز الصيادية البنى بالخطوات











في مقلاة عميقة يسخن الزيت ويقلى فيها الصنوبر حتى يكتسب لوناً بنياً ويضاف البصل إلى المقلاة نفسها ويقلى حتى يصبح بني اللون





يضاف الأرز والكركم والبهارات والفلفل وتقلب ويضاف 3 أكواب ماء





تغطى المقلاة وتترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة في هذه الأثناء، يغطى السمك بالدقيق ويقلى





عند نضوج الأرز،ويفرغ الأرز في صحن مسطح ويوضع السمك فوقه،









طريقة عمل رز الصيادية المصرى للشيف هشام السيد









مقادير طريقة عمل رز الصيادية المصرى











كيلو أرز





نصف كيلو سمك فيلية





بصلة مفرومة





ملعقة كبيرة صلصة





ملعقة كبيرة خلطة سمك





ملعقة كبيرة كركم





ماء ساخن





زيت".











خطوات طريقة عمل رز الصيادية المصرى ..











-فى وعاء على النار به القليل من الزيت ضعى البصل وقومى بتقليبه لدقائق ثم أضيفى الصلصة والكركم ثم قطع السمك











-فى وعاء اخر اضيفى الارز وقومى بتشويحه لدقائق ثم أضيفى باقى الخلطة السابقه والقليل من الماء واتركيهم ليغلوا ثم أهدئى التار حتى يتشرب الا رز وقدميه مع السمك المقلى ..









طريقة عمل رز الصيادية للشيف حسن









طريقة عمل رز الصيادية للشيف حسن بالمقادير:











1 كوب من الأرز المصري أو الحبوب قصيرة، تشطف.





1 1/2 كوب ماء





2 ملعقة طعام معجون طماطم





2 ملعقة صغيرة ملح





1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون





1 بصلة متوسطة - مفرومة





2 ملعقة كبيرة زيت زيتون





6 سمك البوري الأحمر





400 جم روبيان كبير متوسط





20 فص كبير من الثوم مفروم





ربع كوب عصير ليمون





4 ملعقة صغيرة ملح





2 ملعقة صغيرة فلفل





1 ملعقة صغيرة كمون





1/2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة





1 كوب كل الأغراض دقيق









طريقة عمل رز الصيادية بالخطوات للشيف حسن :











1- قومى بإعداد السمك وشطفهما جيدًا واخلطي جميع مكونات المأكولات البحرية معًا في وعاء، ثم أضيفي الأسماك والروبيان ثم انقعها لمدة 30 دقيقة إلى ساعتين.





2- لطهي الأرز، ضعى الزيت في مقلاة، ثم أضيفي البصل وحمره حتى يصبح لونه ذهبياً.





3- أضيفي معجون الطماطم والماء والملح والفلفل، واخلطيهم جيدًا ثم أضيفي الأرز وحركيه، غطيهم على نار شديدة الحرارة حتى الغليان ثم حركيهم مرةً أخرى، قم بتخفيض الحرارة إلى درجة حرارة منخفضة جداً واتركيها على الطهي لمدة 15 دقيقة أو حتى تنضج





يمكن التحقق بعد 10 دقائق لمعرفة ما إذا كان يحتاج إلى مزيد من الماء، إذا كان الأمر كذلك فما عليك سوى إضافة 3 ملاعق كبيرة)





4- لقلي السمك فقط ضعه في الدقيق، ثم رجه لإسقاط أي دقيق زائد، ثم وضعه في 180 درجة زيت لمدة حوالي 5 دقائق. أو حتى تصبح ذهبية، تقدم مع الأرز والسلطة.









اسرار طريقة عمل رز الصيادية كأشهر محلات السمك..











- تحمير البصل جيدا فى الزيت الساخن قبل وضع البصل للحصول على اللون البني وهو اللوزن المميز لسمك الصياديه











- لشكل طبق مميز يمكنك فم البصل أو سحقه جيدا حتى يختفى تماما ولكن يمنحك نفس المذاق







