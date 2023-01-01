غياب فتوح يُهدد الزمالك في مواجهة مودرن فيوتشر

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أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر في الدوري.



ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، مساء الخميس باستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة من 15 مباراة، بينما يقع مودرن فيوتشر في المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

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وشهدت قائمة الزمالك، غياب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض، بالإضافة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد حمدي.وعاد الثلاثي المقيد محلياً عبدالله السعيد، سيف فاروق جعفر وناصر ماهر، لقائمة الفريق بعد غيابهم عن نهائي الكونفدرالية.وتعتبر مباراة مودرن فيوتشر هي الأولى للفريق الأبيض بعد التتويج بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد.خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.