آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

غياب طويل ينتظر الأهلي.. كريم فؤاد يغيب عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

آخر الأخباراخبار الرياضة › غياب طويل ينتظر الأهلي.. كريم فؤاد يغيب عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

صورة الخبر: كريم فؤاد
كريم فؤاد

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأحد، إصابة كريم فؤاد، لاعب الفريق الأحمر، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وكان كريم فؤاد قد خرج مصابًا من مباراة فريقه ضد سموحة التي أقيمت يوم الخميس الماضي، ضمن مؤجلات الجولة 24 لبطولة الدوري المصري الممتاز. (لمشاهدة لحظة إصابة كريم فؤاد اضغط هنا)

ونقل الموقع الرسمي للأهلي، تصريحات لأحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم، وقال فيها إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها كريم فؤاد، ‏أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.
تعد إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي للركبة هي الثانية له خلال مسيرته مع النادي الأهلي، لكنها المرة الأولى في القدم اليمنى، حيث تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لأول مرة مع الفريق الأحمر أمام بيراميدز في الموسم الماضي، لكنها كانت في القدم اليسرى.

صاحب الـ 24 عامًا انتقل إلى النادي الأهلي في 1 سبتمبر 2021 قادما من نادي النجوم، ليتوج مع الفريق الأحمر بـ 9 ألقاب حتى الآن كالتالي: "الدوري المصري (2)، كأس مصر (2)، كأس السوبر المصري (2)، دوري أبطال أفريقيا (2)، كأس السوبر الأفريقي (1)".

لعب كريم فؤاد مع النادي الأهلي في الموسم الحالي 2023-24، 39 مباراة بواقع 2097 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف فقط، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

المصدر: yallakora

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على غياب طويل ينتظر الأهلي.. كريم فؤاد يغيب عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
63331

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام