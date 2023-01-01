غياب طويل ينتظر الأهلي.. كريم فؤاد يغيب عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي



كريم فؤاد كريم فؤاد

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأحد، إصابة كريم فؤاد، لاعب الفريق الأحمر، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

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وكان كريم فؤاد قد خرج مصابًا من مباراة فريقه ضد سموحة التي أقيمت يوم الخميس الماضي، ضمن مؤجلات الجولة 24 لبطولة الدوري المصري الممتاز. (لمشاهدة لحظة إصابة كريم فؤاد اضغط هنا)ونقل الموقع الرسمي للأهلي، تصريحات لأحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم، وقال فيها إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها كريم فؤاد، ‏أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.تعد إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي للركبة هي الثانية له خلال مسيرته مع النادي الأهلي، لكنها المرة الأولى في القدم اليمنى، حيث تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لأول مرة مع الفريق الأحمر أمام بيراميدز في الموسم الماضي، لكنها كانت في القدم اليسرى.صاحب الـ 24 عامًا انتقل إلى النادي الأهلي في 1 سبتمبر 2021 قادما من نادي النجوم، ليتوج مع الفريق الأحمر بـ 9 ألقاب حتى الآن كالتالي: "الدوري المصري (2)، كأس مصر (2)، كأس السوبر المصري (2)، دوري أبطال أفريقيا (2)، كأس السوبر الأفريقي (1)".لعب كريم فؤاد مع النادي الأهلي في الموسم الحالي 2023-24، 39 مباراة بواقع 2097 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف فقط، وقدم 4 تمريرات حاسمة.