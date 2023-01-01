غياب زيزو رسميًا عن مواجهة دريمز.. الزمالك يعلن البديل

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك استبعاد أحمد سيد "زيزو" جناح الفريق من القائمة التي ستخوض مباراة دريمز الغاني في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.
وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق: "أاللاعب خضع لاختبار طبي خلال الساعات القليلة الماضية".
وأوضح "تم الاتفاق على استبعاد زيزو من القائمة التي ستخوض اللقاء وعدم المجازفة به في ظل إصابته في كاحل القدم من أجل سرعة الاستشفاء وتجهيزه للقاء العودة، بالرغم من رغبة اللاعب في التواجد والمشاركة في اللقاء".
وقرر الجهاز الفني للزمالك استدعاء محمد صلاح زكي لقائمة الأبيض لخوض اللقاء بعد قرار استبعاد زيزو من القائمة.
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