غضب عارم من جوميز على التحكيم: "هذا ظلم"



البرتغالي جوزيه جوميز البرتغالي جوزيه جوميز

عبّر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، عن استيائه من أداء التحكيم في مباريات فريقه، وذلك بعد التعادل أمام مودرن فيوتشر في الدوري المصري.



سيطر التعادل الإيجابي 1-1، على مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، التي جمعت الفريقين على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع 24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وقال جوزيه جوميز خلال المؤتمر الصحفي: "عندما سجلنا الهدف الأول كنا لا نستحق، وعندما فيوتشر سجل كان هدف مستحق، والشوط الأول كان يجب أن يخرج بهذا الشكل".

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وأضاف: "الشوط الثاني أداءنا بدأ يتحسن وظهرنا كما نلعب في كل المباريات، خلقنا فرصًا كثيرة لكننا لم نسجل، ولم ننفذ طريقة لعبنا بشكل مناسب، بالنسبة للفرحة لا استطيع التحكم في تصرفات اللاعبين، لكن هذه الاحتفالات حدثت أيضًا بعد فوزنا في غانا".وتابع: "أهدرنا فرصًا كثيرة في الشوط الثاني ولم نسجل، ولعبنا بالطريقة الأفضل، وهذا نحتاجه في كل أوقات المباراة، ليس الشوط الثاني فقط".وكشف: "بالنسبة لمباراة سموحة، أحاول أن أكون هادئًا، لكن دمي يحترق ويجب أن أتحدث، كان لدينا ركلة جزاء صحيحة لأحمد حمدي والحكم احستبها وحكم (الفار) ألغاها، لا اعرف السبب، والفار أداة تساعد الحكم بشكل جيد".وواصل: "اليوم لدينا ركلة جزاء بشكل واضح، لاعب مودرن فيوتشر أعاق مصطفى شلبي، لا أحب الحديث عن الحكام، أقدر الحكام جيدًا وأعلم أن مهنة التحكيم صعبة لكن يجب استغلال أداة الفيديو (فار)".