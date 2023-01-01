

غدًا.. برنامج «ألو سينما» يكشف كواليس الرحلة الفنية لـ«أحمد حلمى» غدًا.. برنامج «ألو سينما» يكشف كواليس الرحلة الفنية لـ«أحمد حلمى»

تعرض الإعلامية المتألقة نانسي إبراهيم، حلقة جديدة من برنامجها «ألو سينما»، غدًا الأحد، على شاشة نايل سينما، تسرد خلالها مشوار نجم الكوميديا أحمد حلمي ومحطاته الفنية وأهم كواليس رحلته السينمائية، وعلاقته بزوجته الفنانة منى زكي وأولاده.



وسوف تتلقى «نانسي»، مكالمات الجمهور على الهواء مباشرة؛ للحديث عن مشوار نجم الكوميديا أحمد حلمي، مع عرض لقطات من أبرز أفلامه ومشاهده المميزة، بالإضافة إلى احتواء الحلقة على أكثر من مفاجأة.



«ألو سينما» يُذاع الأحد والخميس من كل أسبوع فى الرابعة والنصف مساء على شاشة نايل سينما، من تقديم الإعلامية المتميزة نانسي إبراهيم، ويعاد فى الواحدة والنصف فجرًا، أما الإعادة الثانية فتكون فى الثانية عشر ظهرًا فى اليوم التالي.