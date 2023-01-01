غداً انطلاق أعمال قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني

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أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني اليوم عن انطلاق فعاليات نسختها المشتركة بين مؤتمر ومعرض FDC في دورته السادسة، ومؤتمر ومعرض CDIS في دورته الثانية غداً ، حيث تنعقد القمة في الفترة من 19 – 21 مايو ، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمحور المشير حسين طنطاوي قاعة 3، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واتحاد بنوك مصر، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، ومركز الاستجابة لطواريء الحاسب الآلي للقطاع المالي، والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، وبمشاركة وفد رفيع المستوي من القادة والضباط المختصين في مجال الأمن السيبراني من وزارة الدفاع المصـرية والمؤسسات والأجهزة المعنية.

ومن المقرر أن تستعرض القمة العديد من الموضوعات الهامة مثل الحوكمة في المجالات الرقمية وقوانين حماية البيانات الشخصية وسبل التعامل مع المتغيرات المتعلقة بالأمن السيبراني وأدوات تفعيل الثقة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، كما سيتناول المؤتمر مناقشة آليات المواطنة الرقمية لوضع استراتيجيات لتثقيف الجمهور حول الأمن السيبراني، كما سيتناول المؤتمر التحديات العالمية بالمجال ومناقشات عن تشفير البيانات وعلم الجرائم الإلكترونية وكيفية اكتساب المرونة الإلكترونية للدفاع السيبراني،بالإضافة إلى مناقشة ملف الأمن السيبراني مع الثورة في التكنولوجيا المالية، بجانب مناقشة الاستراتيجيات والحلول اللازمة لإنشاء إنترنت أكثرأمانًا لكل طفل، كما بينما يضمن الشريك المعرفي PWC اثراء المحتوى طوال أيام القمة.

قال محمد الصعيدي العضو المنتدب لشركة ترايتك للتقنية والحلول المتقدمة ، الشركة المنظمة للحدث، قائلاً:"من المتوقع أن تشهد القمة حضورا دوليا واسعا من أبرز مسؤلي الأمن السيبراني بالمنطقة، كما ستتاح فرصة كبيرة للمشاركين من تبادل وجهات النظر ومناقشة أهم ما يتعلق بمجال الأمن السيبراني وتكامل البيانات مع أهم الخبراء من المسؤولين الحكومين وكبرى الشركات الدولية"

أضاف " نحن نؤمن بأهمية العمل المشترك لذلك قمنا بإطلاق CDIS و FDC، تحت مظلة واحدة خلال هذا العام تأكيدا ودعما للجهود الوطنية في ملف الأمن السيبراني، بجانب إتاحة الفرصة للشباب الصاعد والواعد في للإندماج مع أبرز المواضيع والتكنولوجيات العالمية والتعرف على جهود الدولة وابرز ما وصلت إليه التطورات العالمية في الأمن السيبراني".

ينعقد معرض ومؤتمر CDIS برعاية عدد كبير من كبرى الشركات العالمية وهم شركة هواوي، وتاليس، وسايشيلد، وإي فاينانس، وكاسبرسكي، WE، LogRhythm، PWC،Cynerv، Cyber x، Crowdstrike، Bcylert، سينرجيز، انسباير، الفا، كما حظى المؤتمر والمعرض على رعاية و دعم البنك المركزي واتحاد البنوك وعدد من البنوك الكبرى من بينهم ، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك أبو ظبي الاول مصر FAB،كما سيشمل مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني CDIS، إطلاق هاكاثون "WE Innovate" والذي يختص بريادة الأعمال في مجال الامن السيبراني دعما وتمكينا للشباب المهتم بملف الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، بجانب المشاركات الواسعة من شباب الجامعات، حيث تأتي النسخة المقبلة بدعم العديد من الجامعات المصرية من بينهم، جامعة حلوان وجامعة بورسعيد.

قال المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS:" إننا متحمسون للغاية لهذه النسخة المشتركة من فعاليات قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني التي تمثل منصة رئيسية للصناعة الرقمية في مصر تضم تحت مظلتها كافة المهتمين والخبراء والمتخصصين ، موضحاً إن القمة ستلقي الضوء على أبرز الإتجاهات الحديثة في مستقبل صناعة التحول الرقمي ومراكز البيانات والأمن السيبراني ، كما ستتيح العديد من الفرصة المتميزة للفت أنظار الشركات العالمية للمميزات التنافسية لمناخ الإستثمار المحلي وخطوات المنظومة الاقتصادية نحو دعائم التنمية ".

تنعقد FDC Summit بمشاركة من شركة F5 وشركة Palo Alto networks وشركة Gigamon وشركة Trellix وشركة Google Security وشركة OpenText وشركة Group-IB وشركة efficient IP وشركة Trend Micro وشركة Orange وشركة AWS وشركة Nokia وشركة Nozomi وشركة Tenable وشركة Nexthink وشركة Ivanti وشركة NetScout وشركة intel-Lenovo وشركة fawry وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI ولجنة التعاون الأفريقي بإتحاد الصناعات المصرية وشركة MCS وشركة Victory Link وشركة Hemaya وشركة Tech Parks وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجمعية اتصال وشعبة الاقتصاد الرقمي وجمعية إنترنت مصر وجمعية شباب رواد الأعمال.