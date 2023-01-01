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عودة Flappy Bird بعد 10 سنوات من توقفها

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صورة الخبر: Flappy Bird
Flappy Bird

بعد عقد من توقفها المفاجئ وظهور عدد لا يحصى من النسخ المستنسخة، تعود لعبة Flappy Bird الأصلية. وتحت راية مؤسسة Flappy Bird، حصل بعض المعجبين المتفانين على حقوق اللعبة التي حققت نجاحًا كبيرًا على الأجهزة المحمولة، وفقًا لبيان صحفي. ستعود لعبة Flappy Bird إلى أنظمة iOS وAndroid كتطبيقات محمولة أصلية في عام 2025. ولكن ستتمكن من لعبها في أي مكان آخر قبل ذلك. يخطط الفريق لإحضار اللعبة إلى منصات أخرى، مثل: سطح المكتب والويب المحمول، بدءًا من هذا الخريف.

لدى مؤسسة Flappy Bird بعض الخطط الكبيرة للعبة التي تم إحياؤها، وقد عرضت بعضًا منها في مقطع دعائي. في حين أن الحفاظ على تصميم اللعبة الأصلي هو المفتاح، يمكنك أيضًا توقع أوضاع وشخصيات وتقدم وتحديات متعددة اللاعبين جديدة.
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ساعد مزيج من طريقة اللعب الصعبة وأسلوب فني بدائي (بما في ذلك الأنابيب التي بدت مستوحاة جدًا من ألعاب ماريو) لعبة Flappy Bird في أن تصبح ضجة. لقد أثار التحدي الذي يفرضه النقر على الشاشة لرفرفة أجنحة الطائر والاندفاع عبر الفجوات بين الأنابيب خيال جحافل من اللاعبين - أكثر من 100 مليون منهم، وفقًا لمؤسسة Flappy Bird.


ظهرت لعبة Flappy Bird لأول مرة في مايو 2013 ولكنها لم تنفجر حتى يناير التالي. سرعان ما كشف المطور دونج نجوين أن اللعبة كانت تجني 50 ألف دولار يوميًا من الإعلانات. ومع ذلك، كان نجاح Flappy Bird أكثر من اللازم بالنسبة لمبتكرها. قام نجوين بحذفها من App Store وGoogle Play في فبراير 2014 لأسباب إيثارية على ما يبدو (على الرغم من أنه جلب نسخة أخرى إلى Amazon Fire TV في وقت لاحق من ذلك العام).
قال لمجلة فوربس: "صُممت لعبة Flappy Bird لتلعب في بضع دقائق عندما تكون مسترخيًا". "لكنها تحولت إلى منتج مسبب للإدمان. أعتقد أنها أصبحت مشكلة. لحل هذه المشكلة، من الأفضل إزالة Flappy Bird. لقد اختفت إلى الأبد" ولحسن الحظ بالنسبة للمعجبين (ولكن ربما ليس للأشخاص الذين كانوا يعيدون بيع الهواتف القديمة التي لا تزال اللعبة الأصلية مثبتة عليها)، فإن "إلى الأبد" لا يعني بالضرورة أنها دائمة.

المصدر: الوفد

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