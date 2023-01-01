عودة مركبة ستارلاينر من دون طاقم 6 سبتمبر

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من المقرر أن تنفصل مركبة ستارلاينر عن محطة الفضاء الدولية وتعود إلى الأرض في الساعة 6:04 مساءً بالتوقيت الشرقي في السادس من سبتمبر على أقرب تقدير.

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إذا تعاون الطقس وغادرت المركبة الفضائية محطة الفضاء الدولية كما هو مخطط لها، فستهبط في ميناء وايت ساندز الفضائي في نيو مكسيكو بمساعدة المظلات لإبطاء هبوطها والوسائد الهوائية المنتفخة في حوالي الساعة 12:03 صباحًا بالتوقيت الشرقي في السابع من سبتمبر.وبينما يمكن للفرق الأرضية في مركز التحكم في مهمة ستارلاينر في هيوستن وفي مركز التحكم في مهمة بوينج في فلوريدا التحكم في المركبة الفضائية عن بُعد إذا لزم الأمر، ستكون رحلة غير مأهولة ومستقلة تمامًا لمركبة ستارلاينر.أعلنت وكالة ناسا مؤخرًا أن بوتش ويلمور وسوني ويليامز، رائدي الفضاء اللذين توجها إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة ستارلاينر في أول رحلة مأهولة لها، سيعودان إلى الوطن على متن مركبة سبيس إكس كرو دراغون بدلاً من ذلك. طار ويلماور وويليامز إلى محطة الفضاء الدولية في يونيو وكان من المفترض أن يقضيا أكثر من أسبوع بقليل في المختبر المداري.ومع ذلك، في الطريق إلى هناك، فشلت خمسة من محركات الدفع للمركبة الفضائية، وتفاقمت مشكلة تسرب الهيليوم التي تسببت سابقًا في تأخير إطلاقها.أجرى المهندسون على الأرض اختبارات بمساعدة رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية لتحديد ما إذا كانت ستارلاينر آمنة لركوب الطاقم للعودة إلى الأرض.في النهاية، قررت وكالة ناسا أنه من الآمن لويلمور وويليامز العودة إلى الوطن على متن مركبة سبيس إكس، لأن "هناك الكثير من عدم اليقين" حول محركات الدفع الخاصة بـ ستارلاينر.ستغطي وكالة الفضاء عودة ستارلاينر مباشرة على NASA+ وتطبيق ناسا وموقعها الإلكتروني.أما بالنسبة لمهمة SpaceX Crew-9 التي تحل محل مركبة بوينج على محطة الفضاء الدولية، فمن المقرر إطلاقها في 24 سبتمبر على أبعد تقدير.وبدلاً من الطيران بأربعة رواد فضاء كما هو مخطط له، ستطير مع اثنين - رائد الفضاء من وكالة ناسا نيك هاج ورائد الفضاء من وكالة الفضاء الروسية ألكسندر جوربونوف - لترك مقعدين شاغرين لرحلة العودة مع ويلمور وويليامز في فبراير 2025.