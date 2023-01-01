عودة مركبة ستارلاينر من دون رواد الفضاء

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انفصلت كبسولة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج عن محطة الفضاء الدولية في الساعة 6:04 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم 6 سبتمبر وهبطت بأمان ولطف في ميناء وايت ساندز الفضائي في نيو مكسيكو في الساعة 12:01 صباحًا يوم 7 سبتمبر.

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لم يكن على متن الكبسولة كاليبسو طاقم على الرغم من طيرانها إلى محطة الفضاء الدولية مع رائدي الفضاء سوني ويليامز وبوتش ويلمور.قررت وكالة ناسا في أواخر أغسطس أن يعود رواد الفضاء إلى الوطن على متن كبسولة سبيس إكس كرو دراغون في فبراير لأسباب تتعلق بالسلامة.قدم ويلمور وويليامز الدعم فقط لرحلة الكبسولة إلى الوطن وشاهدا تغطية إعادة دخولها وهبوطها. قال ويليامز لمركز التحكم الأرضي: "أنت قادر على ذلك. نحن ندعمك، وأنت قادر على ذلك. أعيدها إلى الأرض".طار رواد الفضاء على متن ستارلاينر كجزء من أول رحلة مأهولة تهدف إلى إثبات أن المركبة الفضائية جاهزة لنقل البشر بانتظام إلى محطة الفضاء الدولية إلى جانب مركبة سبيس إكس كرو دراغون. كان من المفترض أن يبقوا في المختبر المداري لمدة ثمانية أيام فقط، لكن وحدة خدمة المركبة الفضائية بدأت في تسريب الهيليوم في طريقهم إلى هناك. كما تعطلت بعض محركات الدفع الخاصة بالوحدة. تستخدم ستارلاينر الهيليوم لزيادة ضغط خزانات الوقود ودفع الوقود إلى محركات الدفع التي تحرك المركبة الفضائية. على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، أجرى المهندسون على الأرض اختبارات على ستارلاينر بمساعدة رواد الفضاء، لكن ناسا قررت في النهاية أن تعود ستارلاينر إلى الوطن بدون طاقم لأنها لم تكن لديها ثقة في يقين أداء المحركات.خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته ستارلاينر بعد هبوطها، كانت بوينج غائبة بشكل ملحوظ، وتحدث ثلاثة مسؤولين من ناسا عن الهبوط بدلاً من ذلك. وعندما سُئلوا عن سبب عدم حضور بوينج وما إذا كانت العلاقة بين الوكالة والشركة قد تأثرت بقضايا ستارلاينر، قال الممثلون إن بوينج أحالت المهمة إلى وكالة ناسا. وقالوا إن الثلاثة تحدثوا إلى مديري بوينج وأن الشركة ملتزمة بالعمل مع الوكالة. وأضاف ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري في وكالة ناسا كينيدي، أنه في حين كانوا جميعًا سعداء بالهبوط، إلا أن جزءًا منهم لا يزال يتمنى لو كان الأمر قد سار بالطريقة التي خططوا لها، مع عودة رواد الفضاء إلى الوطن على متن كاليبسو.أشاد ستيتش وجويل مونتالبانو (نائب المدير المساعد في وكالة ناسا لمديرية عمليات الفضاء) ودانا ويجل (مديرة وكالة ناسا لمحطة الفضاء الدولية) جميعًا بمركبة ستارلاينر لالتحامها الناجح و"هبوطها الدقيق". وقالوا إنهم تعلموا الكثير من المهمة، التي حققت على ما يبدو 85 إلى 90 في المائة من أهدافها، وأكدوا أنه من المهم أن نتذكر أن الأمور لا تسير دائمًا كما هو مخطط لها عندما يتعلق الأمر برحلات الاختبار.سيستغرق الأمر حوالي أسبوعين لإعادة كاليبسو إلى أراضي ناسا وحوالي أسبوع بعد ذلك للحصول على جميع البيانات من الكبسولة. تخطط ناسا وبوينج لتحليل البيانات التي جمعتها المركبة الفضائية عبر أنظمتها منذ وقت وجودها في المدار حتى فصلها عن الالتحام وإعادة دخولها وهبوطها. ثم سيستخدمون هذه المعلومات لتصميم تحسينات للمركبة الفضائية.لسوء الحظ، لن يتمكنوا من فحص الدوافع التي تعطلت أثناء الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية، وكذلك "بيوت الكلاب" التي تحتوي على نظام الدفع للمركبة الفضائية حيث تسرب الهيليوم. لقد خططوا دائمًا للتخلص من وحدة الخدمة التي تحتوي على تلك العناصر عند إعادة الدخول، وهي الآن في قاع المحيط الهادئ. قالت ناسا سابقًا إن المشكلات ظهرت لأن معدات الدفع أصبحت أكثر سخونة مما كان متوقعًا أثناء الطيران، مما تسبب في ارتخاء أختام الحاوية وتسرب الهيليوم. في حالة المحركات الدافعة، تسببت الحرارة على ما يبدو في انتفاخ الأختام وتقييد تدفق الوقود، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.قال ستيتش إنه لن يصف هذه المشاكل بأنها لا يمكن التغلب عليها - فهم يحتاجون فقط إلى بعض الوقت لمعالجتها. كما لا يمكنهم معرفة في الوقت الحالي ما إذا كانت رحلة ستارلاينر التالية ستحمل طاقمًا على متنها. في الوقت الحالي، تستعد الوكالة لمهام أخرى. بحلول نهاية سبتمبر، من المقرر أن تنفصل مركبة مهمة سبيس إكس كرو-8 وتعود إلى الأرض، بينما من المتوقع أن تنطلق مهمة سبيس إكس كرو-9. ستطير كرو-9 مع اثنين من رواد الفضاء بدلاً من أربعة لإفساح المجال لويلمور وويليامز لرحلة العودة في فبراير.