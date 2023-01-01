عودة قوية للموجة الحارة: الأرصاد الجوية تُحدد الموعد



الموجة الحارة الموجة الحارة



أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، غدًا الأحد 9 يونيو 2024، ويوم الاثنين 10 يونيو الجاري، وسيتراوح انخفاض درجات الحرارة بين 3 و 5 درجات مئوية أقل من المعتاد على أغلب الأنحاء.



توقعات هيئة الأرصاد

وتشير توقعات هيئة الأرصاد إلى أن هذا الانخفاض سيكون مؤقتًا، حيث ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى بدءًا من يوم الثلاثاء 11 يونيو، مع عودة الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد. وتُنصح الهيئة المواطنين باتباع النصائح التالية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة:

-شرب الكثير من السوائل.

-ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة.

-تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

-استخدام مظلة أو قبعة عند الخروج.

-الاهتمام بكبار السن والأطفال بشكل خاص.

وتُؤكد الهيئة على متابعة التحديثات الجوية بشكل دوري من خلال موقعها الإلكتروني أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وحذرت هيئة الأرصاد، في بيان عاجل اليوم السبت، من حالة الطقس المتوقعة غدا، حيث يسود طقس حار على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلاً على أغلب الانحاء، مائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وحذرت الأرصاد، من نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط،توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:-المدينة العظمى الصغرىالقاهرة 36 23العاصمة الادارية 36 236 اكتوبر 36 22بنهـا 35 22دمنهور 34 22وادى النطرون 35 22كفر الشيخ 34 23المنصورة 35 22الزقازيق 36 23شبين الكوم 36 23طنطا 35 22دمياط 31 25بورسعيد 31 25الإسماعيلية 37 22السويس 37 23العريش 33 20رفح 32 20رأس سدر 34 25نخل 36 17كاترين 31 15الطور 35 23طابا 36 23شرم الشيخ 38 28الاسكندرية 30 20العلمين 30 20مطروح 29 19السلوم 31 19سيوة 37 22رأس غارب 39 27الغردقة 39 28سفاجا 38 27مرسى علم 39 28شلاتين 39 27حلايب 36 28أبو رماد 39 28رأس حدربة 36 28الفيوم 37 22بني سويف 37 23المنيا 37 23أسيوط 38 23سوهاج 39 25قنا 42 27الأقصر 43 28أسوان 44 28الوادى الجديد 42 27أبوسمبل 44 28