عودة قوية للموجة الحارة: الأرصاد الجوية تُحدد الموعد

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صورة الخبر: الموجة الحارة
الموجة الحارة


أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، غدًا الأحد 9 يونيو 2024، ويوم الاثنين 10 يونيو الجاري، وسيتراوح انخفاض درجات الحرارة بين 3 و 5 درجات مئوية أقل من المعتاد على أغلب الأنحاء.

توقعات هيئة الأرصاد
وتشير توقعات هيئة الأرصاد إلى أن هذا الانخفاض سيكون مؤقتًا، حيث ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى بدءًا من يوم الثلاثاء 11 يونيو، مع عودة الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد. وتُنصح الهيئة المواطنين باتباع النصائح التالية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة:
-شرب الكثير من السوائل.
-ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة.
-تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.
-استخدام مظلة أو قبعة عند الخروج.
-الاهتمام بكبار السن والأطفال بشكل خاص.
وتُؤكد الهيئة على متابعة التحديثات الجوية بشكل دوري من خلال موقعها الإلكتروني أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذرت هيئة الأرصاد، في بيان عاجل اليوم السبت، من حالة الطقس المتوقعة غدا، حيث يسود طقس حار على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلاً على أغلب الانحاء، مائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وحذرت الأرصاد، من نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط،توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:-
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 36 23
العاصمة الادارية 36 23
6 اكتوبر 36 22
بنهـا 35 22
دمنهور 34 22
وادى النطرون 35 22
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 35 22
الزقازيق 36 23
شبين الكوم 36 23
طنطا 35 22
دمياط 31 25
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 37 22
السويس 37 23
العريش 33 20
رفح 32 20
رأس سدر 34 25
نخل 36 17
كاترين 31 15
الطور 35 23
طابا 36 23
شرم الشيخ 38 28
الاسكندرية 30 20
العلمين 30 20
مطروح 29 19
السلوم 31 19
سيوة 37 22
رأس غارب 39 27
الغردقة 39 28
سفاجا 38 27
مرسى علم 39 28
شلاتين 39 27
حلايب 36 28
أبو رماد 39 28
رأس حدربة 36 28
الفيوم 37 22
بني سويف 37 23
المنيا 37 23
أسيوط 38 23
سوهاج 39 25
قنا 42 27
الأقصر 43 28
أسوان 44 28
الوادى الجديد 42 27
أبوسمبل 44 28

المصدر: elbalad

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