عودة سياره ام جي HS للسوق المصري بشكلها المعدل



ام جي HS ام جي HS

باعتبارها وكيلا لسيارات MG (إم جي) في مصر، قدمت شركة المنصور مؤخرا نسخة فيس ليفت المعدلة في الشكل والتجهيزات من سيارتها ام جي HS، والتي غابت عن السوق المصري لأشهر طويلة.

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وتم تقديم نسخة فيس ليفت الجديدة كموديل لعام 2024، وبفئة واحدة فقط تم ذكر سعرها كالتالي:- فئة لكشري بسعر 1 مليون و570 ألف جنيه.جدير بالذكر أن الفئة السابقة تحمل محرك مكون من 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1500 سي سي وقوته 169 حصان وعزمه 250 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة 7 سرعات تنقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة.أما بالنسبة للتجهيزات المتاحة مع هذا الموديل فتضم التجهزات التالية:- نقاط تثبيت مقاعد الأطفال.- نظام مراقبة النقطة العمياء.- نظام منع السرقة.- مرايا خارجية كهربائية بخاصية الضم.- سقف بانورامي.- سنسور خلفي.- كاميرا خلفية.- شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدي بمقاس 12.3 بوصة.- شاشة وسطية 10.1 بوصة.- إضاءة محيطية Ambient Lighting.- عجلة قيادة رياضية.- مقاعد ـمامية بتحكم كهربائي.- مثبت سرعة.- ثلاجة بمسند اليد.- 6 وسائد هوائية.- نظام تحكم إلكتروني بثبات السيارة.- نظام تحذير عند فتح الأبواب.- نظام تحذير من السيارات القادمة من الخلف.- نظام المساعدة في تغير الحارة المرورية.- نظام مراقبة ضغط الإطارات.- مكابح يد كهربائية.- مرايا داخلية بخاصية التعتيم.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- زجاج ملون.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.