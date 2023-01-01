عودة النني وظهور حمزة علاء وشحاتة.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب، استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

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وتضم قائمة منتخب مصر 27 لاعبًا استعدادا للمعسكر المقرر انطلاقه 28 أغسطس الجاري وحتى 10 سبتمبر ويتخلله مباراتي كاب فيردي و بوتسوانا المقرر لهما يومي 6 و 10 سبتمبر في الجولة الاولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية 2025 بالمغرب.وجاءت القائمة كالتالي:حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفي شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم السعودي) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان بيكهام (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا كليوباترا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي شرف (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصرماهر (الزمالك).خط الهجوم: أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفي فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري البورسعيدي) - أسامه فيصل (البنك الأهلي).وينضم محمد النني لقائمة منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن.بينما ظهر حمزة علاء ومحمد شحاتة وأسامة فيصل لأول مرة في منتخب مصر.