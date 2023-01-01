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عودة النني وظهور حمزة علاء وشحاتة.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

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صورة الخبر: حسام حسن
حسام حسن

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب، استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وتضم قائمة منتخب مصر 27 لاعبًا استعدادا للمعسكر المقرر انطلاقه 28 أغسطس الجاري وحتى 10 سبتمبر ويتخلله مباراتي كاب فيردي و بوتسوانا المقرر لهما يومي 6 و 10 سبتمبر في الجولة الاولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية 2025 بالمغرب.

وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفي شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم السعودي) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان بيكهام (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا كليوباترا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي شرف (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصرماهر (الزمالك).

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفي فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري البورسعيدي) - أسامه فيصل (البنك الأهلي).

وينضم محمد النني لقائمة منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن.بينما ظهر حمزة علاء ومحمد شحاتة وأسامة فيصل لأول مرة في منتخب مصر.

المصدر: yallakora

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