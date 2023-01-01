عوامل غير واضحةقد تفسد الرؤية.. تعرف عليها

كشف البروفيسور ستانيسلاف إيونوف من كلية الطب بجامعة التعليم الروسية عوامل غير واضحة تسبب ضعف البصر.
يقول الطبيب: "لا ينصح العديد من الأطباء بارتداء النظارات إذا كان قصر النظر بسيطا وأقل من ديوبتر واحد، لأن العدسة تتكيف بسرعة، ويتغير تحدبها، ومن ثم يصبح من الصعب جدا التخلص من عيب الرؤية هذا. وإذا كان فقدان الرؤية يبلغ اثنين أو ثلاثة ديوبتر، فيجب ارتداء نظارات، لتجنب إرهاق العينين، ولكن حتى في مثل هذه الحالة، لا ينصح بارتداء النظارات طوال الوقت، لأنه يجب تدريب العدسة. علاوة على ذلك، مع التقدم في السن، قد يختفي قصر النظر ببساطة".
ويمكن أن تسبب القراءة في وسائط النقل ضعف الرؤية. خاصة إذا كانت الشاشة صغيرة، والخط صغير لأن عدسة العين لا يمكنها مواكبة الحركة المفاجئة دائما ويصعب التركيز والعبء على شبكية العين.
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