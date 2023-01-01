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عن طريق «PlayStation».. استمتع بتجربة جديدة في عالم «هاري بوتر»

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أتاحت شركة سوني لعشاق شخصية الساحر «هاري بوتر»، لعبة تحت مسمى «Harry Potter: Quidditch Champions » بعد انتظار طويل لمحبي هاري بوتر، على جهاز "البلاستيشن"، كما جاء في صحيفة «ذا صن».

وكشفت الصحيفة بأن اللعبة ستكون متاحة بجانب "البلاستيشن" على أجهزة «Xbox One وXbox Series X|S » وكذلك الكمبيوتر الشخصي، مع توفرها علي جهاز "Nintendo Switch " خلال الفترة القادمة.
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وأوضحت الصحيفة، أن اللعبة سوف يصدر منها إصدران؛ الإصدار القياسي ويتضمن اللعبة الأساسية فقط، والإصدار الثاني هو الإصدار الفاخر ويتضمن أربع مجموعات منزلية مع مستحضرات تجميل و2000 ذهب لإنفاقها داخل اللعبة.

وأخيرا ذكرت صحيفة «ذا صن» بأن اللاعبين يمكنهم لعب اللعبة مجانًا؛ فإذا كان اللاعب يملك جهاز بلاستشن ولديه اشتراك نشط في " PS Plus"، يمكنه الحصول على الإصدار القياسي من اللعبة دون أي تكلفة إضافية، وبالفعل اللعبة متاحة عبر خدمة الاشتراك الخاصة بشركة "سوني" في اليوم الأول من إصدارها، وستبقى اللعبة في مكتبات اللاعبين إلى الأبد طالما أن حساب البلايستيشن لديه عضوية "PS Plus" وتكون نشطة ، ويتاح لك أيضا التحقق من التحديث المجاني للعبة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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