عناصر غذائية أساسية لصحتك: دليل لاختياراتك الذكية

تناول الفيتامينات المتعددة والمعادن الأساسية يدعم بلا شك الصحة العامة، لذلك من الضرورى تناول الفيتامينات بشكل يومى وفقًا لاحتياجاتنا وتحت إشراف الطبيب، وهناك مجموعة من الفيتامينات تعمل على تحسين وظائف الجسم ومنحه الطاقة والنشاط وغيرها من الفوائد الصحية، حسبما أفاد تقرير موقع "Onlymyhealth".
فيما يلى.. 6 مكملات غذائية "فيتامينات" يجب تناولها يوميًا:
فيتامين د
يُعرف فيتامين د باسم "فيتامين أشعة الشمس"، وهو ضرورى لصحة العظام ووظيفة المناعة وتنظيم المزاج، وكثير من الناس لا يحصلون على ما يكفى من فيتامين د وخاصة خلال أشهر الشتاء، لذلك استهدف الحصول على 600-800 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا.
البروبيوتيك
هى بكتيريا مفيدة تعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحى، يمكن أن تساعد فى تحسين عملية الهضم، وتعزيز المناعة، وحتى دعم الصحة العقلية، حيث أن تناول مكمل بروبيوتيك يمدك بمجموعة متنوعة من السلالات البكتيرية النافعة.
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