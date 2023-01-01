عناصر غذائية أساسية لصحتك: دليل لاختياراتك الذكية

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مكملات غذائية

تناول الفيتامينات المتعددة والمعادن الأساسية يدعم بلا شك الصحة العامة، لذلك من الضرورى تناول الفيتامينات بشكل يومى وفقًا لاحتياجاتنا وتحت إشراف الطبيب، وهناك مجموعة من الفيتامينات تعمل على تحسين وظائف الجسم ومنحه الطاقة والنشاط وغيرها من الفوائد الصحية، حسبما أفاد تقرير موقع "Onlymyhealth".

فيما يلى.. 6 مكملات غذائية "فيتامينات" يجب تناولها يوميًا:
فيتامين د
يُعرف فيتامين د باسم "فيتامين أشعة الشمس"، وهو ضرورى لصحة العظام ووظيفة المناعة وتنظيم المزاج، وكثير من الناس لا يحصلون على ما يكفى من فيتامين د وخاصة خلال أشهر الشتاء، لذلك استهدف الحصول على 600-800 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا.

البروبيوتيك
هى بكتيريا مفيدة تعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحى، يمكن أن تساعد فى تحسين عملية الهضم، وتعزيز المناعة، وحتى دعم الصحة العقلية، حيث أن تناول مكمل بروبيوتيك يمدك بمجموعة متنوعة من السلالات البكتيرية النافعة.

المغنيسيوم
يشارك المغنيسيوم فى أكثر من 300 تفاعل كيميائى حيوى فى الجسم، بما فى ذلك إنتاج الطاقة، ووظيفة العضلات، والإشارات العصبية، يجب أن يهدف معظم البالغين إلى تناول 300-400 ملج من المغنيسيوم يوميًا.

زيت السمك
غنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتى تعتبر ضرورية لصحة القلب وتحسين وظائف المخ وتقليل الالتهابات.

فيتامين ب12
ضرورى لوظيفة الأعصاب، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، وتخليق الحمض النووي، ونظرًا لأنه يوجد بشكل أساسى فى الأطعمة الحيوانية، فقد يحتاج النباتيون إلى تكملة نظامهم الغذائي، لذلك احصل على 2.4 ميكروجرام من فيتامين ب12 يوميًا.

الإلكتروليتات
تعتبر الإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم ضرورية للترطيب المناسب وتعزيز وظيفة العضلات والإشارات العصبية، لذلك سواء كنت رياضيًا أو تحاول فقط الحفاظ على رطوبة جسمك، يمكن أن يساعد مكمل الإلكتروليت فى تعويض ما فقده جسمك عند العرق.

المصدر: موقع "Onlymyhealth"

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