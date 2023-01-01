عميدة تمريض حلوان: امتحانات نهاية العام 2024 إلكترونية .. و الأسئلة في مستوى الطلاب

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كشف الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض بـ جامعة حلوان، تفاصيل استعدادات الكلية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، مشيرًا إلى أنه تم إعداد الجداول وإعلانها للطلاب حتى يكونوا على علم بها، لمراجعة المقررات الدراسية.



وأضافت الدكتورة صفاء صلاح في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن امتحانات نهاية العام 2024 تبدأ خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو المقبل، مؤكدة أن الامتحانات ستكون إلكترونيًا في المعامل المجهزة للقطاع الصحي بالجامعة.



وأشارت عميدة كلية التمريض بـ جامعة حلوان، إلى أنه حاليًا يتم تعقيم الأماكن وقاعات الامتحانات، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، متابعة: أسئلة الامتحانات دائمًا تأتي في مستوى جميع الطلاب، متمنية لهم كافة النجاح والتفوق.

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وفي وقت سابق، عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اجتماعًا مع بعض الكيانات الاستراتيجية بالجامعة؛ لمناقشة خطط العمل على تطوير قطاع الدراسات العليا والنهوض بالعملية التعليمية والبحث العلمي.وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور السيد قنديل أهمية هذا الاجتماع في ظل الخطط الطموحة التي تسعى الجامعة لتنفيذها لتعزيز مكانتها على الصعيد العالمي.وقال قنديل: نسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تضافر جهود جميع الكيانات الاستراتيجية في الجامعة، لتطوير برامج الدراسات العليا وتحسين البحث العلمي، مما سينعكس إيجابًا على ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية.