عميدة تمريض حلوان: امتحانات نهاية العام 2024 إلكترونية .. و الأسئلة في مستوى الطلاب

كشف الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض بـ جامعة حلوان، تفاصيل استعدادات الكلية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، مشيرًا إلى أنه تم إعداد الجداول وإعلانها للطلاب حتى يكونوا على علم بها، لمراجعة المقررات الدراسية.
وأضافت الدكتورة صفاء صلاح في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن امتحانات نهاية العام 2024 تبدأ خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو المقبل، مؤكدة أن الامتحانات ستكون إلكترونيًا في المعامل المجهزة للقطاع الصحي بالجامعة.
وأشارت عميدة كلية التمريض بـ جامعة حلوان، إلى أنه حاليًا يتم تعقيم الأماكن وقاعات الامتحانات، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، متابعة: أسئلة الامتحانات دائمًا تأتي في مستوى جميع الطلاب، متمنية لهم كافة النجاح والتفوق.
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