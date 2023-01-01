عميدة تمريض حلوان: امتحانات الميدتيرم تسير بانتظام

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قالت الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض بـ جامعة حلوان، إن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2024 تسير بشكل منتظم، وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.



أسئلة امتحانات الميد تيرم تأتي دائمًا في متناول جميع الطلاب

وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الطلاب يؤدون امتحانات الميدتيرم دون وجود أية شكاوى منهم بسبب الأسئلة، حيث تأتي دائمًا في متناول جميع الطلاب كي يستطيعوا الحل بطريقة جيدة.



امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2024

وتابعت عميدة كلية التمريض بـ جامعة حلوان: أن الطلاب ملتزمون في حضور امتحانات الميدتيرم 2024 خاصة إننا في شهر رمضان المبارك، ولا يوجد رصد لأي حالات غش حتى يومنا هذا، متمنية لجميع الطلاب النجاح والتفوق.

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وفي وقت سابق، شهد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بالجامعة، مشيدًا بدور الأسرة في تنظيم العديد من الفعاليات التي تعزز المحبة والمودة بين قيادات الجامعة والطلاب.وأكد الدكتور قنديل أن هذا الإفطار يجمع الطلاب في جو أسري مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب، مبينًا دعم الجامعة لأنشطة الطلاب في كافة المجالات، ومؤكدًا على الدور المهم للجامعة في تأهيل وإعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، وضرورة تحفيز الطلاب على المشاركة في جميع الأنشطة الطلابية المختلفة.