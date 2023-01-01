عميدة تمريض حلوان: امتحانات الميدتيرم تسير بانتظام

قالت الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض بـ جامعة حلوان، إن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2024 تسير بشكل منتظم، وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.
أسئلة امتحانات الميد تيرم تأتي دائمًا في متناول جميع الطلاب
وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الطلاب يؤدون امتحانات الميدتيرم دون وجود أية شكاوى منهم بسبب الأسئلة، حيث تأتي دائمًا في متناول جميع الطلاب كي يستطيعوا الحل بطريقة جيدة.
امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2024
وتابعت عميدة كلية التمريض بـ جامعة حلوان: أن الطلاب ملتزمون في حضور امتحانات الميدتيرم 2024 خاصة إننا في شهر رمضان المبارك، ولا يوجد رصد لأي حالات غش حتى يومنا هذا، متمنية لجميع الطلاب النجاح والتفوق.
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