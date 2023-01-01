عمر جابر: حلمي التتويج بلقب الكونفدرالية لإهدائه لروح محمد مدحت



عمر جابر عمر جابر

يأمل عمر جابر لاعب الزمالك حصد لقب الكونفدرالية من أجل إهداءه لروح محمد مدحت معد الفريق الراحل.



- الزمالك

- نهضة بركان

كأس الكونفدرالية

لم تبدأ

20:00



ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء غدا الأحد باستاد القاهرة ، في إياب نهائي الكونفدرالية.

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وقال جابر خلال المؤتمر الصحفي: "الجميع يعلم أهمية اللقاء، والجيل الحالي يتطلع لتحقيق بطولة قارية، والجمهور سيكون مع الفريق بشكل كبير في لقاء الغد".وتابع "نسعى للتتويج ببطولة الكونفدرالية لإهداء اللقب لروح محمد مدحت، وهذا هو ما تحدثنا فيه سواء لاعبين وجهاز فني من قبل".وانتصر نهضة بركان في الذهاب بنتيجة 2-1 ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز باللقب الثاني للكونفدرالية على حساب نهضة بركان ذاته، ويحتاج للفوز بأي نتيجة لحصد اللقب.وجاءت قائمة الزمالك كالتالي :حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.