عمرو الدردير يثير جدلا بضم بن شرقي الزمالك



بن شرقي بن شرقي



اعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري انتهاء مفاوضات بن شرقي وادارة الزمالك .



وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي اكس:" إنتهت المفاوضات بالنجاح.. ??



الزمالك يقرر عدم ضم بن شرقي

طب وازاي بالنجاح ؟

بن شرقي بالغ اوي في طلباته الماليه وعايز 2 مليون يورو في الموسم ، رقم كبير طبعا ومتضمنش هيديك مستوى يستاهل المبلغ دا ولا لا ..

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وتابع :" في كل الحالات بن شرقي لم يتنازل ماديا واختار مصلحته الشخصية لذلك من حق الزمالك ان يختار مصلحتة الشخصية وشكرا لمجلس الادارة لمحاولاته اللي بعتبرها نجاح أيضا لان لو كانوا ضموا بن شرقي بالرقم ده هتبقى مشكله كبير.. ".ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب لإنهاء كافة القضايا على النادي في الفترة الحالية بعد فترة من القضايا استمرت لسنوات وحملت ميزانية النادي ما يفوق 5 ملايين دولار.في سياق آخر كان الزمالك محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.وخاض الثلاثي مجموعة من التدريبات الفنية المتنوعة تحت قيادة لويس فيستني مدرب الحراس بالفريق، تم خلالها التركيز على جوانب خاصة في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.وشارك محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز في التقسيمة الفنية للفريق، بحيث يشارك حارسان في التقسيمة بينما يؤدي الثالث تدريبات منفردة تحت قيادة لويس فيسنتي، من أجل تجهيز الجميع للمشاركة في أي وقت مع الفريق.ويُستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز دوري نايل.