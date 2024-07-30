عمرها أكثر من 1403 أعوام.. اكتشاف أقدم نبات بحري

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تمكن فريق من الباحثين من تحديد عمر أقدم عشبة بحرية معروفة حتى الآن في فنلندا، والتي تعود إلى 1403 أعوام، هذا الاكتشاف الفريد من نوعه أتاح طريقة جديدة لتحديد عمر النباتات البحرية بدقة غير مسبوقة، ما يوفر رؤى جديدة حول عمل النظم البيئية وعمليات الشيخوخة في العالم الطبيعي.

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لتخفيف آثار تغير المناخ.. زراعة الأعشاب البحرية تعزز «الأمن الغذائي»تفاصيل الاكتشاف ومنهجيتهأوضح الباحث الذي أدار الدراسة، ثورستن رويش، أن الفريق تمكن من تحديد عمر سلف هذه النباتات البحرية باستخدام طريقة "الساعة الجينية"، تتيح هذه الطريقة قياس عدد التحوّرات الجينية مع مرور الوقت في المروج تحت الماء، التي تتكاثر عن طريق استنساخ نفسها بشكل لامتناهٍ.تعاونت جامعات لندن وديفيس (كاليفورنيا الأمريكية) وكيل وأولدنبورغ الألمانيتين في هذه الدراسة، وتمكنوا من دراسة 20 مجموعة من عشبة الأنقليس حول العالم، وكانت النتيجة المدهشة هي اكتشاف أقدم قاعدة أعشاب بحرية معروفة حتى الآن في المياه الساحلية الفنلندية لبحر البلطيق، ويبلغ عمرها أكثر من 1403 سنوات.أهمية الاكتشاف ودلالاته البيئيةيساعد تحديد عمر النباتات البحرية على توفير معطيات هامة حول عمل النظم البيئية وعمليات الشيخوخة في العالم الطبيعي، رأى رويش، وهو عالم في مجال البيئة البحرية وعالم الأحياء التطوري في مركز "جيومار" التابع لجامعة كيل الألمانية، أن هذا الاكتشاف يتيح فهم كيفية تجنب النباتات أعراض الشيخوخة على مدى آلاف السنين، وهذا يمكن أن يوفّر فكرة عن كيفية إدارة الشيخوخة لدى البشر.يتوقع الباحثون أن تتيح هذه الطريقة الجديدة في المستقبل اكتشاف نباتات مائية أقدم، قد يبلغ عمرها "مئة ألف عام أو أكثر".دور عشبة الأنقليس في النظام البيئي وتهديداتهاتتكاثر مجموعات عشبة الأنقليس من خلال الزهور والبذور والجذور في الرواسب، وتوفر بيئات بحرية مهمة للكائنات الحية الأخرى وتخزن ثاني أكسيد الكربون في سيقانها وجذورها، شرح رويش أنها "النظام البيئي الأهم في بحر البلطيق".ورغم قدرتها على البقاء، يعد عشب الأنقليس من الأنواع المهددة بالانقراض في بحر البلطيق، الذي تحيط به مياه ضحلة قليلة الملوحة تتواجد في ألمانيا وبولندا وفنلندا والسويد ودول البلطيق وروسيا، يشكّل تلوث المغذيات الناتج من قطاعات مثل الزراعة والحراجة، إلى جانب ارتفاع درجات حرارة البحر بسبب تغير المناخ، تهديداً كبيراً لعشبة الأنقليس، لاحظ رويش أن "60 في المئة من عشبة الأنقليس انقرضت على مدى الأعوام المئة الأخيرة في غرب بحر البلطيق".يمثل اكتشاف أقدم عشبة بحرية في فنلندا إنجازاً علمياً هاماً، يفتح آفاقاً جديدة لفهم النظم البيئية وعمليات الشيخوخة الطبيعية، يعزز هذا الاكتشاف أهمية الحفاظ على النباتات البحرية وبيئاتها، خاصة في ظل التهديدات البيئية المستمرة.