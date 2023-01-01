عمال الأغاثة والأطباء يصفون الوضع "المروع" في رفح



الوضع في رفح الوضع في رفح

مع استمرار التوغل العسكري الإسرائيلي الأخير في رفح وسط الحرب مع حماس ، يحذر العاملون في المجال الإنساني والأطباء من أن الوضع الطارئ في المدينة الحدودية جنوب قطاع غزة يتفاقم ويترك أثراً "مروعاً" على المدنيين.



ألقت قوات الدفاع الإسرائيلية منشورات في رفح يوم الاثنين وأرسلت رسائل نصية باللغة العربية تدعو حوالي 100 ألف شخص إلى إخلاء الجزء الشرقي من المدينة والتوجه شمالًا إلى ممر المواصي الإنساني قبل العملية الكبرى الموعودة منذ فترة طويلة. اجتياح بري لمدينة رفح.



ولم تدخل إلى غزة أي شاحنات محملة بالأغذية والمياه والوقود والأدوية أو غيرها من الإمدادات بين يومي الاثنين والأربعاء، وفقا لأحدث المعلومات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، هناك مستشفيان فقط يعملان في رفح، وكذلك مستشفيان في خان يونس القريبة، إلى الشمال، حسبما ذكر المكتب.

قد يعجبك أيضا...

بالإضافة إلى ذلك، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء من قبل منظمة تنسيق الإغاثة غير الربحية Crisis Action ، قال عمال الإغاثة والطاقم الطبي - بما في ذلك بعض الموجودين حاليًا في رفح أو الذين تم إجلاؤهم مؤخرًا - إن هناك نقصًا في الغذاء والماء وقليل جدًا من الرعاية الصحية المتاحة أكثر من مليون شخص لجأوا إلى رفح.د. محمد حمودة، خبير التغذية ورئيس الطهاة في رفح لدى منظمة تحالف إعادة البناء غير الحكومية، يقدم وجبات ساخنة لآلاف النازحين هناك منذ فبراير/شباط. ومع ذلك، فقد أُجبر مؤخرًا على الإخلاء بناءً على أوامر من الجيش الإسرائيلي وذهب إلى خان يونس.وقال حمودة عن الانتقال إلى خان يونس: "هذا الموقع ليس لدينا كهرباء ومياه نظيفة". "ليس لدينا طعام نظيف لأطفالي وفريقي. ولا أعرف بعض [النازحين] إلى أين سيذهبون".ومؤخراً، قالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إن "المجاعة الشاملة" تحدث في شمال غزة. بالإضافة إلى ذلك، إذا حدث الغزو البري الإسرائيلي الموعود في رفح، فمن المتوقع أن يواجه 1.1 مليون شخص في جميع أنحاء غزة مستويات "كارثية" من انعدام الأمن الغذائي، وفقًا لتقرير صادر عن مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) التي تدعمها الأمم المتحدة.وسيطرت القوات الإسرائيلية على معبر رفح بين غزة ومصر فجر الثلاثاء وأغلقته، مما أدى إلى قطع أحد أهم نقاط دخول المساعدات إلى غزة. وقال العاملون في المجال الإنساني إن هناك مئات الشاحنات على الحدود تنتظر الدخول لتقديم المساعدة للأشخاص داخل غزة الذين ليس لديهم ما يكفي من الغذاء أو الماء.ومع ذلك، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي (COGAT) في منشور على المنصة الاجتماعية X يوم الخميس، إن معبر كرم أبو سالم في الجنوب ومعبر إيريز في الشمال مفتوحان، حيث يقوم حرس الحدود "بتفتيش شاحنات المساعدات للاجئين". قطاع غزة."وجاء في المنشور أيضًا أن "موظفينا هنا، جاهزون ومتاحون لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة"، مضيفًا أن "جميع الشاحنات المرسلة إلى المعابر يتم تفتيشها على الفور ونقلها إلى غزة".وحتى لو كان هذا صحيحا، فإن بعض العاملين في المجال الإنساني يقولون إن هذا ليس كافيا.وقالت ألكسندرا ساييه، رئيسة المناصرة الإنسانية والسياسات في منظمة "أنقذوا الأطفال الدولية" غير الربحية، خلال المؤتمر الإعلامي لـCrisis Action يوم الأربعاء: "بالنسبة لحليب الأطفال، فأنت بحاجة إلى مياه نظيفة، والمياه النظيفة غير متوفرة في الوقت الحالي". "لذا، فإن الوضع بالنسبة للرضع مروع. لقد أخبرنا الأطباء في المستشفى، أنه عندما يخرجون من المستشفى، يعودون إلى الملجأ، وفي كثير من الأحيان، يموت الرضيع لأنهم "لا نحصل على العناصر الغذائية الكافية والأمهات لا يحصلن على العناصر الغذائية الكافية للرضاعة الطبيعية، لذا فإن الوضع بالنسبة للرضع كارثي".كان من المقرر أن يدخل الدكتور جون كاهلر، طبيب الأطفال والمؤسس المشارك لمنظمة MedGlobal غير الحكومية، رفح يوم الإثنين في مهمته الطبية الثالثة هناك منذ يناير/كانون الثاني، لكنه يقول إن قافلته اضطرت للعودة إلى القاهرة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن الموعد الوشيك الموعود. الهجمات الإسرائيلية.وقال كالر لشبكة ABC الإخبارية إنه "لا يمكن إنكاره على الإطلاق" أن الحدود المغلقة لم تؤدي إلا إلى تفاقم أزمة المساعدات في رفح وفي غزة ككل. وأضاف أن شريحة كبيرة من السكان تعاني من سوء التغذية والمجاعة، وبينما يمكن للمساعدات أن تزود الناس بالسعرات الحرارية التي يحتاجونها، إلا أنها لا تضمن البقاء على قيد الحياة.وقال: "يمكنني إحضار كيس من الدقيق حتى يتمكن الناس من الحصول على كمية السعرات الحرارية التي يحتاجونها، لكنهم لا يحصلون على العناصر الغذائية التي يحتاجون إليها". "التغذية تتجاوز السعرات الحرارية وغالباً ما يخلط الناس بين الأمرين. المشكلة الأخلاقية الحقيقية هي أن كل هذا الطعام موجود على مرمى حجر"، في إشارة إلى شاحنات المساعدات المنتظرة خارج رفح.خلال المؤتمر الصحفي، أضاف جيريمي كونينديك، رئيس المنظمة الإنسانية الدولية للاجئين، أن جزءًا من السبب وراء معاناة شمال غزة من المجاعة وعدم وصول جنوب غزة بعد إلى هذه النقطة هو أن معظم عمليات المساعدات تتمركز خارج رفح. ولكنه حذر من أن عمال الإغاثة الموجودين حاليا في رفح ليس لديهم سوى القليل من الوقود المتبقي.وأضاف أن "عملية المساعدات برمتها تعمل بالوقود، فإذا انقطع الوقود تنهار المساعدات وتنهار بسرعة". وأضاف "هذا يعني أنه لا يمكن ضخ المياه، ولا يمكن إبقاء الأضواء في المستشفيات، ولا يمكن للمركبات توزيع المساعدات. لذا فإن ما نشهده مع هذا الإغلاق الكامل في الأيام القليلة الماضية... يهدد بالفعل بالانهيار على المدى القريب". من عملية المساعدات."وحذر كونينديك كذلك من أنه إذا حدث هجوم كبير في رفح، فإنه "سيؤدي إلى انهيار كامل" لعملية المساعدات ليس هناك فحسب، بل على الأرجح في جميع أنحاء غزة.وقال كونينديك: "سيجبر ذلك أيضاً المنظمات غير الحكومية على الانتقال، والمجموعات الإنسانية التي ستنتقل من رفح إلى مكان آخر، والله أعلم - ولا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه بشكل فعال". "المكاتب والمساكن والمستودعات والمراكز اللوجستية، كلها تتمركز في الجنوب. وبالتالي، إذا اختفى ذلك بسبب الهجوم، فإن التأثير لن يقتصر على الناس في رفح فحسب. بل سيكون التأثير في جميع أنحاء غزة". لأنه ينهار ما تبقى من عملية المساعدات، حتى وإن كانت غير كافية على الإطلاق".وشدد العاملون في المجال الإنساني أيضًا على أن نظام الرعاية الصحية بشكل عام قد انهار في غزة. وقالت هيلينا رانشال، وهي ممرضة منذ أكثر من 20 عاماً ومديرة العمليات الدولية لمنظمة أطباء العالم الإنسانية، إنها لم تشهد قط وضعاً خطيراً في مناطق النزاع كما رأته في غزة.وقالت خلال المؤتمر الصحفي: "خطورة حالة الناس في المستشفى". "الكثير، الكثير منهم، هم من الأطفال. إننا نشهد إصابات الحرب بين الأطفال. والأمر لا يقتصر على حقيقة أن العاملين في مجال الصحة أكثر من متعبين فحسب، بل إننا لا نملك جميع المواد، أو لا نملكها". لدينا كل الأدوية، وليس لدينا القدرة على الانتقال من مكان إلى آخر".وقال رانشال إن الموظفين غالباً ما يعالجون الأشخاص أيضاً في ظل ظروف غير صحية، وكثيراً ما يضطرون إلى فرز المرضى من خلال تقييم مدى إصاباتهم وعلاج أولئك الذين لديهم احتمالية أكبر للبقاء على قيد الحياة فقط.وتأتي هذه التقارير الرهيبة وسط مفاوضات حول وقف محتمل لإطلاق النار في غزة. وقالت حماس يوم الاثنين إنها قبلت الاقتراح المصري القطري بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن الخطة تختلف عن الاقتراح الذي تمت مناقشته خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين واصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خططه للهجوم على رفح.وقالت غادة الحداد، مسؤولة الإعلام والاتصالات في منظمة أوكسفام غير الحكومية العالمية لتخفيف الفقر، والمتواجدة حاليًا في رفح، إن سكان غزة يعيشون خلال الأسبوع الماضي في "دوامة من الأمل واليأس".وقال الحداد خلال مؤتمر صحفي لـCrisis Action يوم الأربعاء: "عندما سمعنا عن التقدم والتطور في محادثات وقف إطلاق النار، كان الجميع في الشارع متفائلين". "كنا نظن أننا سنحظى ببعض وقت السلم في نهاية المطاف. ومع ذلك، فجأة، تلقينا أوامر إخلاء جديدة للأشخاص الذين يعيشون في الأجزاء الشرقية من رفح... وكما تعلمون، فقد تحطمت كل الآمال في وقف إطلاق النار". وتم تدميره."منذ 7 أكتوبر، عندما اجتاح إرهابيو حماس إسرائيل، وردت إسرائيل بعمليات عسكرية مستمرة في غزة، قُتل ما لا يقل عن 34,735 شخصًا في غزة وأصيب 78,108 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس. وقُتل ما لا يقل عن 1700 إسرائيلي وأصيب 8700 آخرون، بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية.وقال الحداد "أعني أنني أخشى أن يتم فقدان المزيد من الدمار والمزيد من الأرواح إذا حدث غزو لهذه المدينة وفي هذا المكان".