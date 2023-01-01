علي جمعة: الحج يغفر ترك الصلاة بشرط واحد



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة



قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الحج يغفر جميع الذنوب، وكذلك يغفر ترك الصلاة، ولكن بشرط أن يبدأ بعد رجوعه من الحج صفحة جديدة مع الله لا يترك فيها الصلاة.



وأوضح «جمعة»، خلال إجابته عن سؤال: «هل الحج يغفر جميع الذنوب بما فيها ترك الصلاة؟»، أن الحج يغفر جميع الذنوب، وكذلك يغفر ترك الصلاة، ولكن بشرط أن يبدأ بعد رجوعه من الحج صفحة جديدة مع الله لا يترك فيها الصلاة، محذرًا من تركها بعد ذلك، أو تكرار هذا كل عام، بأن يترك الصلاة ثم يذهب للحج في العام التالي، ليغفر الله له ثم يعود فلا يُصلي، وهكذا.



وشدد على أن استغلال عفو الله سبحانه وتعالى، والذهاب للحج دون البدء من جديد بعد العودة وتكرار ذلك، تحت عنوان أن الحج كل عام يغفر ترك الصلاة كل عام، يُعد استهانة بالله عز وجل وبالدين الإسلامي، مستشهدًا بقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا» الآية 103 من سورة النساء.

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وأضاف مُفتي الجمهورية الأسبق أنه صحيح أن الحج يغفر كل الذنوب وأيًا كانت هذه الذنوب، ولكن بشرط أن يرجع فلا يُذنب ويبدأ حياة جديدة بالفعل مع الله.ماذا يعود الحاج بلا ذنوب؟قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن للحج فضل عظيم، وبه يمحو الله سبحانه وتعالى كل الخطايا والذنوب.وأوضح «جمعة» خلال برنامج «والله أعلم»، أن هذه الأسئلة الخاصة بالحج الأكبر : «لماذا له هذا الفضل العظيم، ولما ذا يمحو الله تعالى به كل الخطايا والذنوب؟»، مفادها في معنى الحج الأكبر، وهو أنه جمع بين العبادات كلها ويزيد عليها، واشتمل على كل العبادات التي جعلها الله سبحانه وتعالى تقربًا له .وتابع: وكذلك لأن الشخص يبذل فيه جهداً كبيراً ومشقة عظيمة، وجهاد أعظم ليست بالأمر اليسير، بدءًا من مشقة السفر إلى شعائره، وأداء كل صنوف العبادات.كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا يعلم عددهاقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس.واستشهد «شلبي» خلال إجابته عن سؤال« كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا يعلم عددها؟»، بما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ?وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي?».وأكد أمين لجنة الفتوى، أنه يجب على الشخص السائل أن يجتهد بالتقريب فى تحديد عدد الصلوات الفائتة، هل هي يوم أم أشهر أو غير ذلك.وتابع: هذا إن لم يستطع الشخص أن يحدد، فيقوم بالأخذ بالتقريب على الغالب في ظنه، ثم يصلي مع كل فرض حاضر فرض قضاء.هل يغفر الحج الصلوات الفائتة؟وأكد الدكتور علي جمعة، أن غفران الذنوب في الحج، لا يعني ترك الصلوات الفائتة، فمن كانت عليه صلوات فائتة فجب عليه قضائها ومن كان متعديا على حقوق غيره فعليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها.