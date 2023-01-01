على مسؤولية مصطفى بكري: إعلان التشكيل الوزاري المصري الجديد خلال أيام



الإعلامي مصطفى بكري الإعلامي مصطفى بكري



مازال ملف تشكيل الحكومة الجديدة يشغل بال الشعب المصري بشكل كبير، ويترقب الجميع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أسماء الحكومة الجديدة، خاصة مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.







إعلان تشكيل الحكومة خلال ساعات غير صحيح

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ما يتم تداوله عن إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات غير صحيح و مشاورات التشكيل الوزاري مستمرة حتى الآن.

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وأكد الإعلامي مصطفى بكري في برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يكثف لقاءاته بالعديد من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية من الخبرات الوطنية دوليًا ومحليًا.وتابع مصطفى بكري قائلا: التشكيل الحكومي سيعقبه حركة المحافظين مباشرة، معلقًا: هناك بعض المحافظين بدأوا يلملموا أوراقهم، ولكنهم مستمرون في تسيير الأعمال حتى موعد التشكيل.التشكيل الجديد خلال أياموعلق مصطفى بكري قائلا: إعلان التشكيل الوزاري سيكون خلال أيام وليس بالقريب العاجل كما يزعم البعض، لافتًا إلى أنه حال إعلان الحكومة سيتم حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس بعد عرض الأسماء عليه من قبل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.وأشار مصطفى بكري إلى أن مدبولي سيحضر إلى مجلس النواب فور أداء اليمين وتقديم التشكيل وخطة عمل الوزراء الجدد، على أن يتم تشكيل لجنة من مجلس النواب يرأسها أحد وكيلي المجلس بمشاركة نواب المعارضة والمستقلين لإبداء الرأي فيها.