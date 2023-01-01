على أصولها.. طريقة عمل مكرونة الفوتشيني بدون دجاج

مكرونة الفوتشيني بدون دجاج
تعتبر طريقة عمل الفوتشيني، هي نوع من أنواع المكرونة التي تشّتهر بين وصفات المطبخ الإيطالي، وتُحضر بطرق عديدة، فعادةً يضاف لها الدجاج، وأحيانا يمكن تناولها بمفردها، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الأطفال والكبار.
وقد الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الفوتشيني، وهي من الاكلات الإيطالية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطو ر التالية..
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طريقة عمل الفوتشيني بدون دجاج
مقادير طريقة عمل الفوتشيني بدون دجاج:
للسلق :
ماء للسلق حسب الحاجة
1 ملعقة صغيرة ملح
350 جرام مكرونة فوتشيني
للصوص :
½ 1 كوب ماء سلق المكرونة
60 جرام زبدة غير مملحة
1 كوب جبنة بارميزان مبشورة
للتزيين :
2 ملعقة كبيرة جبنة بارميزان مبشورة
1 رشّة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
طريقة عمل الفوتشيني بدون دجاج :
- لسلق المكرونة، نضع كمية من الماء في قدر كبير على النار، ثم يضاف الملح، ونترك المزيج حتى يغلي ثم تضاف مكَرونة الفوتشيني ونحرّك.
- نستمري في تحّريك مكرونة الفوتشيني حتى تُسلق جيّدًا ثم نخرجها من ماء السلق ونضعها جانبًا في بولة أخرى، ونحّتفظ بحوالي كوب ونصف من ماء سلق المكرونة.
- لتحّضير الصوص، نضع ماء سلق المكرونة في قدر متوسّط على النار وبمجرّد أن يغلي تضاف مكعبات الزبدة غير المُملحة تدريجيًّا واحدة تلو الأخرى مع التحريك المستمر بالمضرب اليدوي.
- تضاف جبنة البارميزان المبشورة تدريجيًّا إلى مزيج الزبدة مع الاستمرار في التحريك حتى تحّصلين على قوام كريمي مناسب هنا تضاف مكرونة الفوتشيني المسلوقة.
- نخلط مكرونة الفوتشيني مع الصوص حتى يتجانسا ثم نوزع الفوتشيني في طبق التقديم ونزين بكل من: جبنة البارميزان المبشورة والفلفل الأسود والبقدونس المفروم ثم نقدم الوجبة.
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