على أصولها.. طريقة عمل السجق الإسكندراني

السجق الإسكندراني
تعتبر طريقة عمل السجق الاسكندراني، هو واحد من ألذّ وأشهىّ وصفات المطبخ المصري المعروفة في محافظة الإسكندرية، تُحضر بطريقة مختلفة عن أي مكان آخر، وتمّتاز بمذاقها الخيالي الحارّ.
وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل السجق الاسكندراني، وهي من الأكلات المصرية، ويمكن تحضيره في المنزل في أقل من نصف ثلث ساعة، ةتكفي هذه الوصفة لعمل 4 أشخلص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التاية..
طريقة عمل السجق الاسكندراني
طريقة عمل السجق الاسكندراني
مقادير طريقة عمل السجق الاسكندراني :
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
2 بصل مقطع
2 فصّ ثوم مفروم
½ كيلو سجق مقطّع
3 طماطم مقطعة
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود
3 فلفل ألوان حلو مقطع
1 فلفل أخضر حار مقطع
ملح حسب الحاجة
طريقة عمل السجق الإسكتدراي
_ نضع الزيت النباتي في مقلاة كبيرة على النار، وبمجرّد أن يسّخن يضاف البصل المقطع، مع رشّة من الملح ونحرّكه باسّتمرار حتى يذّبل قليلًا.
_ يضاف الثوم المفروم إلى البصل ونسّتمر في التحريك حتى تظّهر رائحة هذا المزيج، وهنا يضاف قطع السجق وحرّكي باسّتمرار.
_ يضاف بعد ذلك: قطع الطماطم، والفلفل الأسود ونحرّك هذا المزيج على نار متوسّطة حتى يتسبّك ثم يضاف أخيرًا الفلفل الألوان الحلو، والفلفل الأخضر الحار.
_ نبهّر المزيج بالملح حوالي ملعقة صغيرة أو حسب رغّبتك، ونسّتمر في تحّريكه حتى ينّضج السجق تمامًا ثم اد.
_ نطفئي عليه النار ونقدّمه ساخنًا إلى جانب الخبز والسلطة.
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