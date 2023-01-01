علوم حلوان تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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أعلنت كلية العلوم بـ جامعة حلوان، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لجميع الفرق الدراسية، مشيرة إلى أن امتحانات طلاب الفرقة الأولى سوف تبدأ يوم 19 مايو الجاري.



امتحانات نهاية العام 2024

وقالت كلية العلوم بـ جامعة حلوان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه يمكن لكل من يرغب في الاطلاع على جدول امتحانات الترم الثاني 2024 يجب عليه الدخول عبر هذا الرابط من هـنـا.



وفي وقت سابق، عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اجتماعًا مع بعض الكيانات الاستراتيجية بالجامعة؛ لمناقشة خطط العمل على تطوير قطاع الدراسات العليا والنهوض بالعملية التعليمية والبحث العلمي.

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اجتماع موسع بجامعة حلوان لربط كيانات الجامعة وتعزيز التصنيف الدوليوفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور السيد قنديل أهمية هذا الاجتماع في ظل الخطط الطموحة التي تسعى الجامعة لتنفيذها لتعزيز مكانتها على الصعيد العالمي.وقال قنديل: نسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تضافر جهود جميع الكيانات الاستراتيجية في الجامعة، لتطوير برامج الدراسات العليا وتحسين البحث العلمي، مما سينعكس إيجابًا على ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية.ومن جانبه، عرض الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، خطة عمل لتعزيز الترابط بين مختلف كيانات الجامعة أيضًا وتعريف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بدور هذه الكيانات وكيفية التواصل معها أيضًا.