علوم حلوان تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اجتماع موسع بجامعة حلوان لربط كيانات الجامعة وتعزيز التصنيف الدولي
أعلنت كلية العلوم بـ جامعة حلوان، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لجميع الفرق الدراسية، مشيرة إلى أن امتحانات طلاب الفرقة الأولى سوف تبدأ يوم 19 مايو الجاري.
امتحانات نهاية العام 2024
وقالت كلية العلوم بـ جامعة حلوان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه يمكن لكل من يرغب في الاطلاع على جدول امتحانات الترم الثاني 2024 يجب عليه الدخول عبر هذا الرابط من هـنـا.
وفي وقت سابق، عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اجتماعًا مع بعض الكيانات الاستراتيجية بالجامعة؛ لمناقشة خطط العمل على تطوير قطاع الدراسات العليا والنهوض بالعملية التعليمية والبحث العلمي.
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