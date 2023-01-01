علماء يكشفون الشوكولاتة الداكنة تحسن صحة العين..



الشوكولاتة الشوكولاتة

الشوكولاتة الداكنة تحسن صحة العين، كما أظهرت الدراسة، وإذا تجاوز محتوى الكاكاو في هذه الحساسية 72?، فإن له تأثير إيجابي على تدفق الدم، الذي تعتمد عليه حدة البصر.







أثبت علماء من جامعة كلمة روزنبرغ للبصريات في سان أنطونيو الأمريكية في دراسة أن الشوكولاتة الداكنة لها تأثير إيجابي على صحة العين ويؤدي استهلاك الشوكولاتة التي تحتوي على محتوى الكاكاو بنسبة 72? إلى تحسين ملحوظ في اثنين من علامات الرؤية الرئيسية - حساسية التباين وحدة البصر، كما أظهرت الملاحظات.

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أكدوا نتائج الدراسات السابقة التي وجدت فوائد الشوكولاتة الداكنة للرؤية، والتي لا تتوفر في شوكولاتة الحليب ويذكر MedicForum أن العلم قد جمع مؤخرا تصنيفا كاملا للفوائد الصحية للشوكولاتة الداكنة، والتي تشمل نظام القلب والأوعية الدموية ووظائف الدماغ وحتى المزاج.حبوب الكاكاو هي المكون الرئيسي الذي يفيد الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة لإنها تنتمي إلى فئة الفلافانول - المكونات العضوية الموجودة في الفواكه والخضروات التي تقلل من مستوى العمليات الالتهابية.وهذه العمليات هي المسؤولة عن العديد من التغيرات التنكسية المرتبطة بالاضطرابات المزمنة المختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والخرف الشيخوخة والسرطان.واقترحت الدراسات السابقة أن الفلافونول يحسن أيضا تدفق الدم إلى الدماغ ونظام القلب والأوعية الدموية على المدى القصير.ومع ذلك، لم يتم إجراء أي دراسات حول تأثير الفلافانول على الرؤية والآن تلقى 30 شخصا يبلغ متوسط أعمارهم 26 عاما إما قطعة من 47 غراما من الشوكولاتة الداكنة مع محتوى الكاكاو بنسبة 72?، أو قطعة من 40 غراما من شوكولاتة الحليب لمدة ثلاثة أيام على الأقل.وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على فلافانول 8 مرات أكثر من شوكولاتة الحليب بعد ساعتين من استهلاك الشوكولاتة، خضع المشاركون في التجربة لاختبارات قيمت العديد من جوانب رؤيتهم، بما في ذلك التباين وإدراك اللون، بالإضافة إلى حدة البصر.وكانت الشوكولاتة الداكنة هي التي أنتجت التأثير الأكثر إثارة للإعجاب.أعراض أمراض القلب في الأوعية الدمويةمرض الشريان التاجي هو حالة مرضية شائعة للقلب تؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي عضلة القلب ويرجع سبب مرض الشريان التاجي عادةً إلى ترسبات الكوليسترول (اللويحات) في شرايين القلب ويُعرف تراكم هذه اللويحات بتصلب الشرايين.