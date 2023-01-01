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علماء يكتشفون تأثير العواصف الترابية على الغلاف الجوي للمريخ

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلن معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم عن اكتشاف علمي جديد يتعلق بتأثير العواصف الترابية على الغلاف الجوي للمريخ.


ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن المعهد، فقد قام علماء روس وأجانب بدراسة دقيقة لموجات الجاذبية في جو المريخ باستخدام البيانات التي جمعها جهاز "إيه سي إس" الروسي الموجود على مسبار "إكسو مارس - تي جي أو"، وتمكن العلماء من تحديد كيفية تأثير العواصف الترابية على هذه الموجات.
وتؤثر العواصف الترابية على موجات الجاذبية في الغلاف الجوي للمريخ، حيث تولد اضطرابات تتسبب في انتقال الطاقة من منطقة إلى أخرى على سطح الكوكب وينتج عنها تغييرات في توزيع الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي، وتؤثر في نمط الطقس والمناخ بشكل عام.

ويمكن لفهم تأثيرات العواصف الترابية على سطح الكوكب أن تساهم في دعم الاستكشافات المستقبلية والتخطيط للبعثات المريخية المقبلة.

المصدر: الوفد

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