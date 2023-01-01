علماء يفجرون مفاجأة حول تناول الأسماك والبطاطس

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يقول الأطباء إن عددا من الأطعمة التي يستهلكها الناس يوميا سامة ويمكن أن تسبب ضررا جسيما للصحة.







وبالتالي، وفقا للخبراء، تشمل مجموعة المخاطر الأطعمة المألوفة مثل: الأسماك والبطاطس.

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تحتوي البطاطس التي تنتمي إلى عائلة الباذين على مواد سامة في أوراقها وأزهارها وفواكهها بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتراكم المواد السامة أيضا في الدرنات إذا لم يتم تخزين البطاطس بشكل صحيح.الأسماك، بدورها، غالبا ما تأكل الزئبق عن طريق الخطأ، مما يؤثر سلبا في جسم الإنسان، والذي لا يضعف حتى بعد المعالجة الحرارية.ما هو الزئبقالزئبق عنصر موجود طبيعياً في الهواء والماء والتربة، وقد يسفر التعرّض للزئبق – حتى بكميات قليلة – عن المعاناة من مشاكل صحية جسيمة، ويشكل تهديداً لنماء الطفل داخل رحم أمه وفي أولى مراحل حياته.قد يخلّف الزئبق آثاراً سامة على الجهازين العصبي والهضمي وجهاز المناعة، وعلى الرئتين والكليتين والجلد والعينين، وتعتبر منظمة الصحة العالمية (المنظمة) الزئبق واحداً من المواد الكيميائية أو زمر المواد الكيميائية الرئيسية التي تثير قلقاً كبيراً في مجال الصحة العمومية.ويتعرّض الناس في المقام الأول لمثيل الزئبق، وهو من المركبات العضوية، عندما يتناولون الأسماك وحيوانات المحار الحاوية على هذا المركب.ويختلف مثيل الزئبق عن أثيل الزئبق كثيراً، ويُستخدم الأخير بوصفه مادة حافظة في بعض اللقاحات ولا يشكل خطراً على الصحة.