علماء يعلمون "الفطر" المشي باستخدام أرجل روبوتية

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في خطوة غير مسبوقة، قام علماء من جامعة كورنيل في نيويورك بتطوير نوع جديد من الروبوتات البيولوجية التي تشمل الفطر كمكون رئيسي. استخدم الباحثون إشارات كهربائية طبيعية من الفطر للتحكم في حركة روبوت على شكل نجم البحر مزود بأرجل شبيهة بالحشرات.

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تقنية مبتكرة هذه تمكن الروبوتات البيولوجية من الحصول على مستوى أعلى من الاستقلالية في بيئات غير متوقعة. يشير البروفيسور روب شيبرد، رئيس مختبر الروبوتات العضوية في كورنيل، إلى أن هذا البحث يعد بداية لعدد من الدراسات التي ستستخدم مملكة الفطر لتزويد الروبوتات بإشارات استشعار بيئي وتحكم لتعزيز مستوى استقلاليتها.يعمل الفطر من خلال شبكة واسعة من الهياكل الشبيهة بالشعيرات تحت الأرض، المعروفة بالمايسيليوم، والتي تنتج إشارات إلكترونية تسير عبر قنوات أيونية مشابهة لتلك الموجودة في خلايا الدماغ. هذه الخصائص جعلت من المايسيليوم قاعدة مثالية للروبوتات البيولوجية.تم وضع عينات من المايسيليوم في أطباق بتري في واجهة تحجب أي تدخل خارجي وتقوم بتسجيل النشاط الكهربائي الطبيعي بدقة. تُعالج الإشارات الخام لاستخراج الذبذبات الإيقاعية للمايسيليوم، والتي يتم تحويلها إلى إشارات تتحكم في محركات الروبوت. وعند تعرض المايسيليوم لضوء قوي، يتغير النشاط الكهربائي، مما يرسل أوامر للروبوت للتحرك وفقًا للتغيرات البيئية.تمكن الباحثون من إنشاء روبوتين باستخدام هذه التقنية: روبوت ناعم على شكل نجم البحر يمشي على خمسة أرجل، وآخر أكبر يستخدم العجلات. عند تعرض الفطر لأشعة فوق بنفسجية، تغير نمط مشي الروبوت، مما يعكس قدرة الروبوتات الهجينة على الاستجابة للتحفيز.البروفيسور شيبرد يوضح أن استخدام المايسيليوم في إلكترونيات الروبوتات يتيح للآلات البيولوجية استشعار والاستجابة للبيئة. وتعتبر إمكانيات استخدام هذه التقنية غير محدودة، حيث يمكن أن تشمل الاستشعار الكيميائي في المستقبل. ويشير الدكتور أناند ميشرا إلى أن هذه الأنظمة الروبوتية لا تساعدنا فقط في التحكم في الروبوتات، بل توفر أيضًا فهمًا أعمق للحياة غير البشرية.https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2024/09/09/4591535391142424750/640x360_MP4_4591535391142424750.mp4