علماء يجعلون روبوتًا يبتسم باستخدام خلايا بشرية حية



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

في إنجاز يمثّل ثورة تكنولوجية، نجح علماء يابانيون في جعل روبوت يبتسم بشكل طبيعي، باستخدام الخلايا البشرية.. عادةً ما تكون الروبوتات مغطاة بجلد من السيليكون، ولكن هؤلاء الباحثين استخدموا مادة الجيلاتين لإنشاء روبوت مغطى بجلد حي.. نشروا نتائج دراستهم في مجلة سيل ريبورتس فيزيكل ساينس، وقد أظهر مقطع الفيديو الروبوتات وهي تبتسم بشكل طبيعي ولكن مخيف.



هذه التقنية قد تلعب دورًا في ابتكار الروبوتات ذات المظهر والقدرات المشابهة للبشر، كما يأمل الباحثون أن تساهم في فهم تكوين التجاعيد وفسيولوجيا تعابير الوجه، وتساعد في تطوير مواد لزراعة الأعضاء ومنتجات التجميل.



أما هدفهم النهائي، فهو تزويد الروبوتات بـ"قدرات الشفاء الذاتي الكامنة" في جلد الإنسان، وفي دراسات سابقة، حقن الباحثون الكولاجين في جلد أُنتج في المختبر وفيه جرح، وقاموا بلصقه على إصبع آلي لإظهار كيف يمكن أن يندمل.