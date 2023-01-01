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علماء يتمكنون من جعل جلد الفأر شفافا..باستخدام صبغة طعام..

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

وجد العلماء طريقة لجعل جلد الفأر شفافًا مؤقتًا باستخدام صبغة طعام شائعة، حيث قام فريق بقيادة زيهاو أو، الأستاذ المساعد للفيزياء في جامعة تكساس في دالاس، بتطبيق محلول يحتوي على التارترازين، وهو صبغة طعام صفراء، على جمجمة وبطن فئران حية، وسمح لهم هذا بمراقبة الأعضاء الداخلية والأوعية الدموية للحيوانات دون إجراء أي جراحة، بمجرد إزالة محلول الصبغة، عاد الجلد إلى حالته الطبيعية دون الإضرار بالفئران.

الفيزياء البصرية وراء العملية

يتم تحقيق شفافية الجلد من خلال مزيج من الماء والتارترازين الملوِّن للطعام، والمعروف أيضًا باسم FD&C Yellow No. 5، ويغير الصبغ معامل الانكسار للجلد، مما يسمح للضوء بالمرور بسهولة أكبر عن طريق تقليل تشتت الضوء، وتسمح هذه العملية للجلد بأن يصبح شفافًا بطريقة مماثلة لكيفية تبدد الضباب.
مراقبة الأعضاء ووظائف المخ
واستخدم الباحثون الصبغة لمراقبة الأوعية الدموية أسفل الجمجمة مباشرة، إلى جانب الأعضاء الداخلية للفأر وانقباضات العضلات في البطن، ولا تتضمن العملية شقوقًا أو أي ضرر جسدي للجلد أو العظام، مما يجعلها أداة رائدة للبحث الطبي الحيوي، وتظهر الشفافية في غضون دقائق، على غرار كيفية عمل كريمات الوجه عن طريق نشر الجزيئات في الجلد.
التطبيقات المستقبلية للتقنية

ويمكن أن يحدث هذا الاختراق ثورة في مجالات مثل التصوير الطبي الحيوي والرعاية الصحية، مما يوفر طرقًا غير جراحية لمراقبة الهياكل الداخلية للجسم، إذا نجح في البشر، فيمكن استخدامه في الإجراءات الطبية مثل سحب الدم من خلال جعل الأوردة أكثر وضوحًا. تسلط هذه الدراسة، التي أجريت في جامعة ستانفورد، الضوء على خطوة مهمة إلى الأمام في البحث الطبي.

المصدر: اليوم السابع

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