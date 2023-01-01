علامة استفهام حقيقية: لماذا لم يتعاقد الأهلي مع بديل لعلي معلول حتى الآن؟

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صورة الخبر: مختار مختار
مختار مختار

أكد مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق أن هناك علامة استفهام كبيرة حول عدم تعاقد النادي الأهلي مع بديل التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق حتى الآن ومن قبل تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس.

وقال مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من الغريب جداً أن النادي الأهلي لم يبحث عن بديل التونسي الدولي معلول في المواسم الماضية وحتى قبل تعرضه للإصابة الأخيرة بقطع في وتر أكيلس".

وأضاف:" اعتماد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على كريم فؤاد في الجبهة اليسري ليس حل لتعويض غياب علي معلول ".

المصدر: elbalad

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