علامات وأعراض تكشف سرطان الجلد في مراحله المبكرة: كشف مبكر.. نجاة مؤكدة!



سرطان الجلد سرطان الجلد

يمكن أن يحدث سرطان الجلد في أي مكان في جسمك سواء في الجلد العادي أو في الشامة التي تصبح سرطانية.



بالنسبة للرجال، غالبًا ما يظهر سرطان الجلد على الوجه أو جذع الجسم.



بالنسبة للنساء، غالبًا ما يظهر هذا النوع من السرطان في منطقة أسفل الساقين.

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ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك، يمكن أن يحدث سرطان الجلد للجنسن على الجلد الذي لم يتعرض لأشعة الشمس ويمكن أن يصيب سرطان الجلد الأشخاص من أي لون.بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الأغمق، في الغالب يحدث سرطان الجلد في راحة اليد أو باطن القدم أو تحت أظافر أصابع اليد أو القدم.تشمل علامات سرطان الجلد العامة لمختلف الأنواع ما يلي :بقعة بنية كبيرة مع أخرى داكنةشامة يتغير لونها أو حجمها أو الشعور بها أو تصبح نازفةآفة صغيرة ذات حدود غير منتظمة وأجزاء تظهر باللون الأحمر أو الوردي أو الأبيض أو الأزرق أو الأزرق المائل إلى الأسودآفة مؤلمة تثير الحكة أو شعورًا بالحرقةآفات داكنة على راحتي اليدين أو باطني القدمين أو أطراف أصابع اليد أو القدم أو على الأغشية المخاطية التي تبطن الفم أو الأنف أو المهبل أو فتحة الشرجعلامات وأعراض أنواع سرطان الجلد الأقل شيوعًامن ضمن أنواع سرطان الجلد الأخرى الأقل شيوعًا ما يلي:ساركوما كابوسي يَظهر هذا النوع النادر من سرطان الجلد في الأوعية الدموية بالجلد ويَتسبب في ظهور بقع حمراء أو أرجوانية على الجلد أو الأغشية المخاطية.بشكل أساسي، يُصيب مرض ساركوما كابوسي من لديهم ضعف في الجهاز المناعي، كالمصابين بالإيدز، كما يُصيب من يَتناوَلون أدوية تُثبط مناعتهم الطبيعية، كالذين سبق أن خضعوا لعمليات زرع الأعضاء.هناك آخرون أيضًا معرضون بشكل متزايد لخطورة الإصابة بساركوما كابوسي، ومنهم الشباب الذين يَعيشون في إفريقيا أو العجائز من ذوي الأصول اليهودية الإيطالية أو اليهود الذين ترجع أصولهم إلى أوروبا الشرقية.سرطان خلايا ميركل يَتسبب سرطان خلايا ميركل في ظهور عقيدات قوية لامعة على الجلد أو أسفله وفي جريبات الشعر. غالبًا ما يَظهر سرطان خلايا ميركل على الرأس والعنق والجذع.سرطان الغدد الدهنية يُصيب هذا النوع غير الشائع والعدواني الغدد الدهنية في الجلد. يُمكن أن يَظهر سرطان الغدة الدهنية - الذي يَظهر عادة في صورة عقيدات صلبة وغير مؤلمة - في أي مكان، ويَظهر معظمها على جفن العين، وهذا ما يَجعل الكثير يُخطئون ويَعتقدون أنه من الأمراض الأخرى التي تُصيب الجفون.