علامات هامه تدل على تلف دينامو السيارة | تعرف عليها



دينامو السيارة دينامو السيارة

دينامو السيارة من أحد أهم الأجزاء الرئيسية في السيارات ، وذلك لأنه هو الجزء المسؤول عن توليد الكهرباء بالسيارة، ويعتمد عليه المحرك وتعتمد عليه السيارة في شحنها ، وبالتالي يجب الحفاظ عليه خصوصا عند السير لأنه عبارة همزة الوصل بينه وبين البطارية .

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ويعمل دينامو السيارة على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية ، وذلك لأنه هو الممول الرئيسي لعدد كبير من الأجزاء الأساسية في السيارة منها، مروحة تبريد المحرك، وطلمبه المياه، وأضواء السيارة، ويعمل الدينامو أيضاً علي شحن البطارية لتكون جاهزة للاستخدام ، ويتسبب تلف دينامو السيارة في عدة أعطال بالسيارات تمنعها من العمل بكفاءة أو العمل بشكل كلي.- علامات تدل على تلف دينامو السيارة :- ضعف البطارية :صعف او تلف البطارية من أهم المؤشرات التي تدل على وجود مشكلة في دينامو السيارة ، وذلك يعني أنه لا يقدم الشحن الكهربائي الكافي لكي يسمح بتشغيل السيارة، وفي حالة ضعف أو تلف البطارية يجب فحص الدينامو للتأكد من أنه يعمل بالشكل سليم ، بالإضافة الي انه يجب إصلاح أي تلف أو قصور في أداء الدينامو لضمان عمل السيارة بكفاءة .- عدم ثبات الإضاءة :اذا كان هناك خلل في عمل الدينامو فذلك يحدث تذبذب في الإضاءة الداخلية و الخارجية للسيارة ، وذلك يمكن ملاحظته من خلال عدم استقرار الإضاءة، وبالتالي ذلك يدل ان هناك خلل أو تلف بـ أحد الأجزاء الداخلية للدينامو.- ظهور صوت غريب أو رائحة احتراق :عند صدور صوت غريب من الدينامو أو ظهور رائحة احتراق فإن ذلك يدل علي أن عوازل الأسلاك الكهربائية للدينامو تحترق بسبب الحرارة الزائدة أو أن الصوت يعكس وجود خلل في عمل الدينامو.- لمبة تحذير البطارية :في حالة ظهور إضاءة لمبة تحذير البطارية الموجودة في لوحة عدادات السيارة فإن ذلك يعني بأن هناك مشكلة في الدينامو لأنه لا يفترض بأن تضيء اللمبة بعد تشغيل المحرك، وبالتالي يجب الذهاب لمركز الصيانة حتى لا يتسبب خلل الدينامو في تلف البطارية .