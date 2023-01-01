علامات مبكرة تكشف حصوات الكلى



حصوات الكلى حصوات الكلى



يلعب التشخيص المبكر لحصوات الكلى دور كبير في الوقاية من مخاطرها ورفع نسبة الشفاء بالأدوية فقط دون أى إجراءات طبية أخرى .



لديك أعراض قد لا تظهر حتى تتحرك الحصوات إلى أسفل الحالب الذي ينتقل البول من خلاله إلى المثان و عندما يحدث هذا، يمكن للحصوات أن تمنع تدفق البول من الكلى.



العرض الرئيسي ل حصوات الكلى هو الألم الشديد الذي يبدأ ويتوقف فجأة:

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يمكن الشعور بالألم في منطقة البطن أو جانب الظهر.قد ينتقل الألم إلى منطقة الفخذ (ألم الفخذ)، والخصيتين (ألم الخصية) عند الرجال، والشفرين (ألم مهبلي) عند النساء.آلام الكلىيمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لمختلف أنواع حصوات الكلى ما يلي:لون البول غير طبيعيدم في البولقشعريرةحمىاستفراغ و غثيانالامتحانات والاختباراتسوف يقوم مقدم الرعاية الصحية بإجراء فحص مادي. قد تشعر بألم في منطقة البطن (البطن) أو الظهر.تشمل الاختبارات التي يمكن إجراؤها ما يلي:اختبارات الدم للتحقق من مستويات الكالسيوم والفوسفور وحمض البوليك والكهارلاختبارات وظائف الكلىتحليل البول لرؤية البلورات والبحث عن خلايا الدم الحمراء في البولفحص الحجر لتحديد نوعهيمكن رؤية الحجارة أو الانسداد على:الأشعة المقطعية على البطنالأشعة السينية على البطنالموجات فوق الصوتية على الكلىمخطط الحويضة الرجعي