علامات مبكرة تكشف حصوات الكلى

حصوات الكلى
يلعب التشخيص المبكر لحصوات الكلى دور كبير في الوقاية من مخاطرها ورفع نسبة الشفاء بالأدوية فقط دون أى إجراءات طبية أخرى .
لديك أعراض قد لا تظهر حتى تتحرك الحصوات إلى أسفل الحالب الذي ينتقل البول من خلاله إلى المثان و عندما يحدث هذا، يمكن للحصوات أن تمنع تدفق البول من الكلى.
العرض الرئيسي ل حصوات الكلى هو الألم الشديد الذي يبدأ ويتوقف فجأة:
يمكن الشعور بالألم في منطقة البطن أو جانب الظهر.
قد ينتقل الألم إلى منطقة الفخذ (ألم الفخذ)، والخصيتين (ألم الخصية) عند الرجال، والشفرين (ألم مهبلي) عند النساء.
آلام الكلى
يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لمختلف أنواع حصوات الكلى ما يلي:
لون البول غير طبيعي
دم في البول
قشعريرة
حمى
استفراغ و غثيان
الامتحانات والاختبارات
سوف يقوم مقدم الرعاية الصحية بإجراء فحص مادي. قد تشعر بألم في منطقة البطن (البطن) أو الظهر.
تشمل الاختبارات التي يمكن إجراؤها ما يلي:
اختبارات الدم للتحقق من مستويات الكالسيوم والفوسفور وحمض البوليك والكهارل
اختبارات وظائف الكلى
تحليل البول لرؤية البلورات والبحث عن خلايا الدم الحمراء في البول
فحص الحجر لتحديد نوعه
يمكن رؤية الحجارة أو الانسداد على:
الأشعة المقطعية على البطن
الأشعة السينية على البطن
الموجات فوق الصوتية على الكلى
مخطط الحويضة الرجعي
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