علامات خفية تخبرك أنك مصاب بسرطان الجلد



سرطان الجلد سرطان الجلد

سرطان الجلد هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا على مستوى العالم، لكنه أيضًا أحد أكثر أنواع السرطان التي يمكن الوقاية منها وعلاجها إذا تم اكتشافه مبكرًا، لذلك فإن معرفة علامات وأعراض سرطان الجلد أمر بالغ الأهمية للكشف المبكر والعلاج الناجح.

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أعراض سرطان الجلدووفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD)، فإن الشامة التي تتطور في الحجم أو الشكل أو اللون قد تكون علامة على الإصابة بسرطان الجلد الخبيث ، وهو الشكل الأكثر فتكًا من سرطان الجلد، لذلك يجب مراقبة أي تغييرات في الشامة، مثل عدم التناسق أو الحدود غير المنتظمة أو التغيرات في اللون.ظهور شامة على الجلدقد يكون ظهور شامات أو أورام جديدة على الجلد، خاصة بعد سن الثلاثين، علامة على الإصابة بسرطان الجلد، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن ظهور شامات أو أورام جديدة على الجلد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد الخبيث. ومن الضروري الانتباه إلى أي بقع جديدة على الجلد.قروح لا تلتئميمكن أن تكون القروح غير الملتئمة على الجلد التي تنزف أو تتسرب منها السوائل أو تتقشر علامة على سرطان الجلد، وخاصة سرطان الخلايا القاعدية أو سرطان الخلايا الحرشفية، وفقًا لمؤسسة سرطان الجلد، غالبًا ما تظهر هذه الأنواع من سرطان الجلد على شكل جروح مفتوحة لا تلتئم في غضون أسابيع قليلة.حكة مؤلمةيمكن أن يسبب سرطان الجلد أحيانًا آفات جلدية تسبب الحكة أو الألم أو الحساسية عند اللمس، وفقًا لدراسة نُشرت في JAMA Dermatology، فإن الحكة هي أحد الأعراض الشائعة لسرطان الجلد، وخاصة في مراحله المبكرة. إذا لاحظت أي آفات جلدية جديدة أو موجودة تسبب الحكة أو الألم أو الحساسية، فمن الضروري تقييمها من قبل طبيب الأمراض الجلدية .تغييرات في ملمس الجلديمكن أن تكون التغيرات في ملمس الجلد، مثل الخشونة أو التقشر أو ظهور نتوء أو عقدة جديدة، علامة على الإصابة بسرطان الجلد.ووفقًا لمؤسسة سرطان الجلد، يمكن أن تشير هذه التغيرات إلى وجود سرطان الخلايا القاعدية أو سرطان الخلايا الحرشفية، وهما نوعان شائعان من سرطان الجلد، وإذا لاحظت أي تغيرات في ملمس الجلد، فمن المهم زيارة طبيب الأمراض الجلدية للتقييم.احمرار والتهابات الجلداحمرار أو التهاب خارج حدود الشامة أو الآفة الجلدية يمكن أن يكون الاحمرار أو الالتهاب الذي يمتد إلى ما وراء حدود الشامة أو الآفة الجلدية علامة على الإصابة بسرطان الجلد، وخاصة الورم الميلانيني. ووفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، قد ينزف الورم الميلانيني ويصبح مؤلمًا أو مثيرًا للحكة، وقد يصبح الجلد المحيط به أحمر أو ملتهبًا.