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علامات تكشف الفراخ المشوية الفاسدة

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صورة الخبر: الفراخ المشوية الفاسدة
الفراخ المشوية الفاسدة

يعد الدجاج المشوي من أشهر الاكلات الجاهزة التي يتم تناولها في المطاعم والمحلات المختلفة خاصة أنه يحتوي على قدر قليل من الدهون ولكن في بعض الأحيان يباع دجاج تالف أو غير صالح للاستهلاك الادمي.

نرصد في هذا التقرير أهم العلامات التى تكتشف الدجاج المشوي الفاسد وفقا لما جاء فى موقع “livestrong ”

يتميز لحم الدجاج الطازج والمطبوخ حديثًا باللون البني أو الأبيض ، ومع مرور الوقت يبدو رماديًا أو أخضر مائلًا إلى الرمادي عندما يفسد أو تنتهى صلاحيته.
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من علامات فساد الدجاج الرائحة الكريهة ولزوجة القوام من الداخل.

ظهور العفن أو البقع البيضاء على الدجاج المطبوخ من علامات الفساد.

من العلامات التى تساعد على اكتشاف الدجاج الملوث بالبكتيريا وأنواع العدوى المختلفة هو عدم نضج الدجاج جيدا، حيث أن التعرض لدرجات الحرارة العالية يتسبب في قتل البكتيريا والكائنات الضارة لذا فابتعد عن تناول الدجاج المطهى ذو اللون الوردي من الداخل.

المصدر: موقع “livestrong ”

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