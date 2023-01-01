علامات تحذيرية لانسداد الشرايين في القلب والساقين



انسداد الشرايين انسداد الشرايين

يجهل بعض الأشخاص الكثير من العلامات التحذيرية لانسداد الشرايين في القلب والساقين، وفقا لما نشره موقع هيلثي:



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علامات انسداد الشرايين في القلب

ألم أو شعور بضغط في الصدر: قد يكون هذا الألم ثابتًا أو ينتقل إلى الذراعين أو الظهر.

ضيق التنفس: خاصة عند المجهود البدني أو التمارين.

تعب وإرهاق سريع: حتى عند القيام بنشاطات بسيطة.

خفقان في القلب أو نظم قلبي غير طبيعي.

آلام في الفك أو الرقبة أو الظهر.



علامات انسداد الشرايين في الساقين

ألم أو تعب في الساقين عند المشي: وهذا الألم يختفي عند الراحة.

تغير في لون أو درجة حرارة الساق.

تقرحات أو جروح في القدمين أو الساقين لا تلتئم بسهولة.

انتفاخ أو تورم في الساقين.

نقص النبض في الأطراف السفلية.

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إذا ظهرت أي من هذه العلامات، من المهم استشارة الطبيب على الفور لتشخيص الحالة والبدء بالعلاج المناسب قبل تفاقم المشكلة. العلاج المبكر يساعد على منع تطور الأمراض القلبية والوعائية.