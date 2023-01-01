علامات الخطر: كيف تكتشف أمراض الكلى في مراحلها الأولى؟



أمراض الكلى أمراض الكلى

الالتزام بالفحص الدورى لامراض الكلى مهم لمن لديهم فرص الإصابة عالية مثل كبارالسن ولكن في بعض الأحيان لا يتمكن الأشخاص من إجرائها أو يمتمعون بصحة عامة جيدة لذا من المهم الإنتباه للعلامات المبكرة التي تساعد في اكتشاف أمراض الكلى



وطبقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة في الكلى ويجب عليك استشارة الطبيب إذا لاحظت أيًا منها:



التغيرات في التبول:

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كثرة التبول، خاصة في الليل.قلة كمية البول.صعوبة في بدء التبول.الشعور بألم أو حرقة عند التبول.وجود دم أو رغوة في البول.التورم:تورم في اليدين أو القدمين أو الكاحلين أو الوجه.انتفاخ حول العينين.التغيرات في الجلد:جفاف الجلد أو الحكة.ظهور طفح جلدي.أعراض أخرى:الشعور بالتعب أو الإرهاق.صعوبة في التركيز أو التفكير.فقدان الشهية أو فقدان الوزن.الغثيان أو القيء.آلام في الظهر أو الجانبين.تشنجات عضلية.ضيق في التنفس.رائحة الفم الكريهة.إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم أن ترى طبيبك في أقرب وقت ممكن.يمكن أن تساعدك اختبارات الدم والبول البسيطة في تحديد ما إذا كانت الكلى تعمل بشكل صحيح.إذا تم تشخيصك بأمراض الكلى، فهناك العديد من العلاجات المتاحة التي يمكن أن تساعد في إبطاء تقدم المرض وتحسين نوعية حياتك.من المهم أيضًا إجراء تغييرات في نمط حياتك، مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، للمساعدة في إدارة أمراض الكلى.