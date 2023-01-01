علامات الإصابة بالتهاب القصبة الهوائية



التهاب القصبة الهوائية التهاب القصبة الهوائية

التهاب القصبة الهوائية مشكلة مرضية يعانى من أعراضها البعض، لها الكثير من العوامل والأسباب والتطورات، وفقا لتقرير نشر في موقع "فيري ويل هيلث" المعنى بالصحة العامة والأمراض، فهناك الكثير من المشكلات التي تسبب هذه الحالة، وتبعا للتقرير فإن بعض أنواع العدوى قد تسبب هذه المشكلة، ويؤثر لا شك على الجهاز التنفسى ووظائفه، كذلك يؤثر على التنفس .



تابع التقرير موضحا مجموعة من أبرز أعراض التهاب القصبة الهوائية، والكثير من العلامات التي تدل على الإصابة بها، فمن أهمها، ارتفاع درجة حرارة الجسم، فضلا عن بدء ظهور صوت أو صفير الصدر، أو صفير من الجهاز التنفسى يلاحظه البعض على المريض، كذلك أشار التقرير إلى أن التهاب القصبة الهوائية قد يصيب الأطفال أيضا فلا تقتصر الإصابة به على الكبار فقط.



فيما ذكر تقرير آخر نشر في موقع هيلث المعنى بالصحة العامة، أن هناك علامات قد تظهر على مريض التهابات القصبة الهوائية مثل الشعور بانسداد هذه المنطقة والشعور بغصة شديدة أو حالة من الاختناق في الصدر والتنفس بصعوبة، فتكون الأعراض ظاهرة وواضحة.

قد يعجبك أيضا...

كذلك هناك الكثير من العوامل وأسباب الإصابة بالتهاب القصبة الهوائية، مثل العدوى الناتجة عن المكورات الرئوية، كذلك بعض أنواع العدوى الأخرى، فضلا عن التهابات الحنجرة، كذلك يظهر على المريض دون شك أعراض السعال المتكرر والكحة الشديدة المتغيرة من حالة لأخرى ومن درجة إصابة لأخرى.