علاجات منزلية محتملة لخفض مستويات حمض اليوريك



حمض اليوريك حمض اليوريك

حمض اليوريك هو منتج نفايات يتم إنشاؤه عندما يقوم جسمك بتكسير مواد كيميائية تسمى البيورينات، والتي توجد في الأطعمة والمشروبات، عندما تصبح مستويات حمض اليوريك في الدم مرتفعة للغاية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حالة تسمى فرط حمض يوريك الدم.



وفقا لموقع onlymyhealth يمكن أن تسبب هذه الحالة مشاكل مؤلمة مثل النقرس وحصوات الكلى، وغالبًا ما توصف بعض الأدوية للتحكم في مستويات حمض اليوريك في الجسم، ومع ذلك، هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تقليل الحمض، وفيما يلي بعض العلاجات المنزلية للتحكم في مستويات حمض اليوريك في الدم.



1. حافظ على رطوبة جسمك



أظهرت الدراسات أن شرب كمية جيدة من الماء يمكن أن يساعد في موازنة مستويات حمض البوليك ويمكنه أيضًا إدارة فرط حمض يوريك الدم. يساعد شرب الكثير من الماء على تخفيف مستويات حمض اليوريك في الدم، مما يسهل على الكلى إزالته من الجسم، استهدفي تناول ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا.

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2. تناول الكريزالكرز هو ثمرة مغذية تحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات الكيميائية، والتي أثبتت فائدتها لمرضى النقرس والأرق وآلام العضلات، يحتوي الكرز على مركبات يمكن أن تساعد في تقليل مستويات حمض البوليك والالتهابات. قد يساعد تناول الكرز الطازج أو شرب عصير الكرز بانتظام في التحكم في مستويات حمض البوليك.3. خل التفاحيعتقد أن خل التفاح يساعد على قلوية الجسم وتقليل مستويات حمض البوليك. قومي بخلط ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وشربه مرة أو مرتين في اليوم.4. عصير الليمونيحتوي عصير الليمون على حمض الستريك، والذي يمكن أن يساعد في خفض مستويات حمض البوليك. قومي بعصر عصير الليمون الطازج في كوب من الماء وشربه يوميا.5. الأطعمة الغنية بالأليافالأطعمة الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات، يمكن أن تساعد في خفض مستويات حمض اليوريك عن طريق تعزيز إفرازه من خلال الجهاز الهضمي.6. الحد من الأطعمة الغنية بالبيورينتجنب أو الحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات، مثل اللحوم الحمراء، ولحوم الأعضاء، وأنواع معينة من المأكولات البحرية، يمكن أن يساعد في تقليل مستويات حمض البوليك.7. الحفاظ على وزن صحيزيادة الوزن يمكن أن تساهم في ارتفاع مستويات حمض البوليك. يمكن أن يساعد الحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة في تقليل خطر فرط حمض يوريك الدم.8. شاي الأعشابقد تساعد بعض أنواع شاي الأعشاب، مثل الشاي الأخضر وشاي نبات القراص، في تقليل مستويات حمض البوليك والالتهابات. اشربها بانتظام كجزء من نظام غذائي صحي.9. فيتامين Cيعتقد أن فيتامين C يساعد على خفض مستويات حمض اليوريك عن طريق زيادة إفرازه عن طريق البول. قم بتضمين الأطعمة الغنية بفيتامين C، مثل البرتقال والفراولة والفلفل الحلو، في نظامك الغذائي.10. تجنب الكحول والمشروبات السكرية