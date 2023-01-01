علاجات طبيعية للدغات الناموس..تعرف عليها

ينتشر الناموس بشكل كبير هذه الفترة، بالإضافة إلى أن الناموس قد يكون سببا في نقل كثير من الأمراض المختلفة ألا وأن لدغته قد تكون من أكثر اللدغات المؤلمة والتي قد تسبب حكه مؤلمة.
وأوضح د. جوناثان داي الباحث في البعوض وأستاذ علم الحشرات في جامعة فلوريدا، السبب الأساسي الذي يجعلك تشعر بحكة شديدة عند الإصابة بلدغة من الناموس قائلاً:«كجزء من عملية التغذية، تقوم جميع الكائنات المغذية للدم بإدخال اللعاب إلى الجرح، والبروتينات الموجودة في لعاب البعوض وتمنع الأوعية الدموية من التجلط، مما يسمح للبعوض باستخراج الدم بسرعة وكفاءة أكبر، بمجرد أن تنتهي البعوضة من وجبتها وتغادر، تبقى البروتينات اللعابية في مكانها، ويرى جهازك المناعي تلك البروتينات على أنها مادة غريبة، ويهاجمها على الفور بالهستامين»، وذلك بحسب موقع prevention.
الهستامين هو مادة كيميائية مناعية تفرزها خلاياك استجابةً لوجود إصابة أو مسببات حساسية أو مهيجات أخرى، ويوضح داي أن هذا الهستامين هو الذي يسبب الحكة والتورم الذي يعاني منه بعض الأشخاص بعد لدغة الناموس.
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