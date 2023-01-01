علاجات طبيعية للدغات الناموس..تعرف عليها



الناموس الناموس

ينتشر الناموس بشكل كبير هذه الفترة، بالإضافة إلى أن الناموس قد يكون سببا في نقل كثير من الأمراض المختلفة ألا وأن لدغته قد تكون من أكثر اللدغات المؤلمة والتي قد تسبب حكه مؤلمة.



وأوضح د. جوناثان داي الباحث في البعوض وأستاذ علم الحشرات في جامعة فلوريدا، السبب الأساسي الذي يجعلك تشعر بحكة شديدة عند الإصابة بلدغة من الناموس قائلاً:«كجزء من عملية التغذية، تقوم جميع الكائنات المغذية للدم بإدخال اللعاب إلى الجرح، والبروتينات الموجودة في لعاب البعوض وتمنع الأوعية الدموية من التجلط، مما يسمح للبعوض باستخراج الدم بسرعة وكفاءة أكبر، بمجرد أن تنتهي البعوضة من وجبتها وتغادر، تبقى البروتينات اللعابية في مكانها، ويرى جهازك المناعي تلك البروتينات على أنها مادة غريبة، ويهاجمها على الفور بالهستامين»، وذلك بحسب موقع prevention.



الهستامين هو مادة كيميائية مناعية تفرزها خلاياك استجابةً لوجود إصابة أو مسببات حساسية أو مهيجات أخرى، ويوضح داي أن هذا الهستامين هو الذي يسبب الحكة والتورم الذي يعاني منه بعض الأشخاص بعد لدغة الناموس.

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وفي هذا السياق تقدم «بوابة أخبار اليوم» بعض العلاجات الطبيعية لعلاج لدغات الناموس:علاج لدغات الناموس- امسح مكان اللدغة بالكحول؛ حيث إن الكحول يفسد البروتينات الموجودة في لعاب البعوض، مما يزيل الشيء الذي عادة ما يتفاعل معه جهازك المناعي بالحكة والتورم، بالإضافه إلى أنه له تأثير مهدئ وبرد للجسم.- استخدم مكعبات الثلج، تساعد مكعبات الثلج على علاج التورم الناتج الذي ينتج عن لدغات الناموس.- يقول لي تاونسند، أستاذ الإرشاد في علم الحشرات بجامعة كنتاكي: يمكن أن يكون غسول الكالامين مهدئًا، حيث يحتوي هذا العلاج الموضعي ذو اللون الوردي، الذي لا يحتاج إلى وصفة طبية، على أكسيد الزنك، المعروف منذ فترة طويلة بخصائصه المضادة للحكة.- دهن هلام الصبار الطبيعي؛ ويمكن أن يساعد في تهدئة البشرة المتهيجة، مثل لدغات الحشرات، بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، كما قال نويلاني جونزاليس، دكتوراه في الطب، مدير طب الأمراض الجلدية التجميلية في ماونت سيناي ويست في نيويورك مؤخرًا لموقع الوقاية، ويمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الإحمرار في تلك المنطقة.- اخلطي صودا الخبز مع القليل من الماء، وهو ما يكفي فقط لتكوين معجون، قم بتطبيق ذلك على لدغاتك، وستشعر بتخفيف الحكة، وفقًا لمايو كلينك.