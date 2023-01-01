علاجات طبيعية فعالة لإزالة الكلف والنمش



الكلف والنمش الكلف والنمش



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، بعض الخلطات الطبيعية لإزالة الكلف والنمش ..

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وهي كالتالي:- زيت اللوز تعمل هذه الخلطة على التخلص من النمش والكلف، ويُنصح بتكرارها لمدة ثلاث ليالٍ متواصلة للحصول على أفضل النتائج.المكونات: مقدار فنجان قهوة من زيت اللوز الحلو وزيت اللوز المر.طريقة التحضير والاستعمال: تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ، ثم يوضع الخليط على الوجه قبل الذهاب إلى النوم.- صودا الخبز تعمل صودا الخبز كمقشر وتزيل خلايا الجلد الميتة والداكنة من سطح البشرة، ويكرر ذلك مرة أو مرتين يومياً.المكونات: صودا الخبز، 1-2 قطرات من زيت الخروع.طريقة التحضير والاستعمال: تخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ، ثم يوضع الخليط على الوجه، ويترك لمدة 30 دقيقة بعدها يغسل بالماء ويُجفف جيداً.- الكركم والحليب يعمل الكركم على تقليل الميلانين بالجلد، وتساعد على مكافحة الكلف، فهو يحتوي على مادة الكركمين المضاد للأكسدة بالإضافة إلى احتوائه على خصائص التفتيح، أما حليب كامل الدسم الذي يحتوي على حمض اللاكتيك والكالسيوم فهو يساعد على تقشير وتنعيم البشرة، وينصح بتكرار هذا الخليط يومياً للحصول على نتائج أفضل.المكونات: خمس ملاعق كبيرة من الكركم، و10 ملاعق كبيرة من حليب كامل الدسم، وملعقة كبيرة من الطحين.طريقة التحضير والاستعمال: تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ حتى يتم الحصول على عجينة، ثم يوضع الخليط على المناطق المتأثرة، ويترك لمدة 30 دقيقة حتى يجف، بعدها يغسل بالماء الدافئ ويُجفف جيداً.- الألوفيرا يعمل جل الألوفيرا على التخفيف من فرط التصبغ واستعادة لون البشرة الأصلي، ويساعد على إزالة خلايا الجلد الميت وتجديد خلايا الجلد ويكرر ذلك مرتين يومياً لعدة أسابيع.-المكونات: ورقة صبار.طريقة التحضير والاستعمال: تقشّر ورقة الصبار، ويستخرج منها الجل الطازج، ثم يوضع على المنطقة المتأثرة، وتدلك لمدة دقيقة أو دقيقتين، ويترك على الوجه لمدة 15-20 دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر ويُجفف جيداً.