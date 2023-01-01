عقوبة جنائية تطال 4 محامين ومسئولين في شركة أدوية شهيرة



شركة نوفيل فارم للتجارة والتوريدات شركة نوفيل فارم للتجارة والتوريدات



أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، “4 محامين وصيدلي ومهندس معماري ومدير وشريك بـشركة نوفيل فارم للتجارة والتوريدات ومدير شركة جلوباليز جدوي لأعمال الترجمة” إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير شيكات والاستيلاء على أموال شركة نوفيل فارم للأدوية تقدر بـ 90 مليون جنيه



نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أنه على اثر وجود حقوق مالية للشركة بلغت مبلغ التسعين مليون جنيه على شركة المتهمين الخامس وحتى السابع تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين لاسترجاع حق الشركة وعقب ذلك فوجئ محامي الشركة بقيام المتهمين بتزوير ترجمة لإيصالات بنكية مزورة بإضافة اسمه وأسماء الشهود السابع وحتى الحادي عشر وإضافة سبب التحويل عهدة على سبيل الأمانة لإضفاء صفة المحررات الدين عليها والتي زورت بواسطة المتهم الثامن بالاتفاق والاشتراك مع باقي المتهمين، وقام المتهمون الأول حتى الرابع باستعمال تلك المحررات المزورة بالاتفاق مع المتهمين الخامس حتى السابع بتقديمها في عدة أقسام شرطة وتحرير العديد من المحاضر ضد الشهود السابع وحتى الحادي عشر العاملين بشركته والقائمين بإدارتها وذلك في أقسام شرطة الطالبية والدرب الأحمر والمرج وعين شمس واثبات تبديدهم لتلك المبالغ وعناوين غير صحيحة

خلافاً للحقيقة للإضرار بهم والتحصل على احكام غيابية بإدانتهم للضغط عليهم للتنازل عن

حقوقهم وأن المتهمين الأول وحتى الرابع هم محامو الشركة المشكو في حقها وهم مستعملون

لتلك المحررات المزورة ويحضرون الجلسات بتوكيلات من المتهم الخامس الهارب خارج البلاد

وبالاتفاق مع المتهمين السادس والسابع القائمين بإدارة الشركة داخل البلاد قاصدين من ذلك

الإضرار بهم وابتزازهم.



إحالة مالك سلسلة مطاعم شهيرة للنيابة

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أحال المستشار أحمد حمزة المحامي العام الأول لنيابة الشئون الضريبية والجمركية مالك مطعم شهير للبيتزا والفطائر إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على المأكولات التى يقدمها بمطعمه والتى تبلغ 2 مليون و700 ألف جنيه.نص أمر الإحالةجاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المقررة قانونا والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة عن نشاطه في مجال تقديم مأكولات فطائر وبيتزا خلال الفترة بأن باع سلما دون الإقرار عنها وسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة .