عقوبات رادعة: حرمان الغشاشين في الثانوية العامة من الامتحانات بالقانون

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تهاون خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 ، في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة الغش وغيره من أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.
وأوضح الدكتور رضا حجازي، أنه تم إتاحة خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقى كافة الشكاوى والاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات غش داخل اللجان، من خلال أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة: (20545083- 20545082- 20545095).
واستعرض الدكتور رضا حجازى كافة الاجراءات الخاصة برصد صفحات وجروبات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحوها.
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