عقوبات رادعة: حرمان الغشاشين في الثانوية العامة من الامتحانات بالقانون



الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تهاون خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 ، في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة الغش وغيره من أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.



وأوضح الدكتور رضا حجازي، أنه تم إتاحة خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقى كافة الشكاوى والاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات غش داخل اللجان، من خلال أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة: (20545083- 20545082- 20545095).



واستعرض الدكتور رضا حجازى كافة الاجراءات الخاصة برصد صفحات وجروبات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحوها.

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وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة تمثل أحد قضايا الأمن القومي، لذا تحرص الوزارة على متابعة كافة الضوابط والإجراءات لانتظام سير الامتحانات لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، مع عدد من المسئولين بغرفة عمليات امتحانات شهادة إتمام الدراسة لامتحانات الثانوية العامة؛ وذلك لاستعراض الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024، والتى من المقرر أن تبدأ بعد غد الاثنين الموافق 10 يونيو الجارى.